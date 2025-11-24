Kali po pogrzebie Pono: „Liczy się tu i teraz. Reszta to zakłócenie”

Kali podzielił się poruszającymi przemyśleniami po pogrzebie Pono – jednego z pionierów polskiego hip-hopu, który zmarł 6 listopada 2025 roku. W story na Instagramie artysta postawił pytanie o sens życia, teraźniejszość i to, co zostaje po odejściu bliskiej osoby

Towarzyszyliśmy Pono w ostatniej drodze

Kali wspomina, że podczas pogrzebu Pono był obecny nie tylko jako artysta, ale jako przyjaciel:

„Za dnia towarzyszyliśmy Pono w jego ostatniej drodze, oddając mu należyty szacunek.”

„Życie to dobrze wstrząśnięty koktajl”

W swoim wpisie artysta porusza temat ulotności życia i wartości chwili obecnej:

„Gdy coś się kończy, coś się zaczyna… Życie to dobrze wstrząśnięty koktajl, słodko gorzkich przeżyć, które odciskają piętno i kształtują nas w dalszej drodze.”

Kali podkreśla, że zbyt często ludzie myślami biegają w przyszłość, zapominając o tym, co jest tu i teraz:

„Często wybiegamy myślami gdzieś daleko do przodu zapominając o tym, że najważniejsza jest obecna chwila i wszystko to co ze sobą niesie.”

Jego refleksja jest jasna i głęboka: