Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”

Po udanym numerze z Paluchem, Kali kontynuuje promocję swojego najnowszego albumu. W singlu „Od nowa” gościnnie pojawia się Pezet, a utwór już przyciąga uwagę fanów hip-hopu w Polsce.

„ODNOVA” – muzyka wyrastająca z doświadczeń

Album „ODNOVA” to materiał, który „wyrasta z pęknięć”. Kali przekształca artystyczne doświadczenia w muzykę – z tego, co pozostawiło ślad, wyrasta świeża energia, dystans i nowa forma wyrazu.

Na albumie znalazło się 16 utworów, które łączą świeże brzmienia z klasyką, nieoczywiste patenty produkcyjne i momentami eksperymentalną formę, a wszystko splecione jest z typową dla Kalego szczerością i życiową treścią.

Przemiana i nowy rozdział

„ODNOVA” nie jest rekonstrukcją przeszłości – to wyrastanie ponad to, co pękło. Album opowiada o wewnętrznej sile, która pojawia się, gdy pozwalamy, by coś w nas odżyło na nowo. To muzyczny krok naprzód, świeży impuls i zaproszenie do wspólnego wejścia w nowy rozdział z Kalim.

Album powstał przy współpracy wielu producentów, co sprawia, że każdy utwór ma swój unikalny charakter i kolorystykę brzmienia.