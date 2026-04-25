CGM

Julia Wieniawa tłumaczy na streamie o Łatwoganga dlaczego jej „nocowanka” się nie odbyła

Czy "nocowanka" się odbędzie?

2026.04.25

opublikował:

Julia Wieniawa WOSp

Podczas charytatywnego streama Łatwoganga, Julia Wieniawa postanowiła wyjaśnić  dlaczego aukcja „nocowanka z Julią”, wylicytowana podczas finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do tej pory nie została zrealizowana.

Dlaczego „nocowanka z Julią Wieniawą” nie odbyła się?

Jak wyjaśniła artystka, głównym problemem okazali się nieuczciwi uczestnicy aukcji. W licytacji, która przekroczyła 100 tysięcy złotych, brało udział wiele osób, które sztucznie podbijały cenę, nie mając zamiaru finalnie zapłacić za wygraną.

Dodatkowo część osób, które deklarowały udział w aukcji publicznie, ostatecznie wycofała się na etapie płatności. W efekcie realizacja wydarzenia została znacząco opóźniona.

Czym była aukcja „nocowanka z Julią”?

Aukcja „nocowanka z Julią” była jedną z najbardziej medialnych propozycji charytatywnych ostatniego finału WOŚP. Zwycięzca miał możliwość spędzenia czasu z artystką w kameralnej atmosferze, wraz z grupą do pięciu osób.

W planie wydarzenia znalazły się m.in.:

  • wspólna kolacja
  • maraton filmowy
  • karaoke
  • zdrowe przekąski
  • poranne aktywności

Całość miała charakter towarzyski i rekreacyjny, bez żadnych kontrowersyjnych podtekstów, co Julia Wieniawa wielokrotnie podkreślała.

Kontrowersje wokół aukcji i reakcja Julii Wieniawy

Mimo jasno określonych zasad, aukcja wzbudziła ogromne emocje w sieci. Pojawiły się także liczne niestosowne komentarze, które – jak zaznaczyła artystka – były krzywdzące i nieuzasadnione.

Wieniawa zwróciła uwagę na podwójne standardy w odbiorze tego typu inicjatyw. Podkreśliła, że jej aukcja niczym nie różniła się od popularnych „kolacji z gwiazdą”, a mimo to spotkała się z nieproporcjonalną falą krytyki.

Zaangażowanie gwiazd i influencerów w aukcję

Duże zainteresowanie aukcją przyciągnęło również influencerów. Jedną z osób aktywnie uczestniczących w licytacji była Lena Polanski, która deklarowała chęć przeznaczenia nawet 100 tysięcy złotych na wygraną.

Choć sama aukcja napotkała trudności organizacyjne, jej cel pozostaje niezmienny – wsparcie dziecięcej służby zdrowia poprzez działania Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Czy „nocowanka z Julią” jeszcze się odbędzie?

Zgodnie z założeniami aukcji, realizacja wydarzenia jest możliwa do końca października 2026 roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wszystko wskazuje na to, że mimo problemów organizacyjnych, projekt nadal ma szansę dojść do skutku.

Tagi


Polecane

