Julia Wieniawa tłumaczy na streamie o Łatwoganga dlaczego jej „nocowanka” się nie odbyła

Podczas charytatywnego streama Łatwoganga, Julia Wieniawa postanowiła wyjaśnić dlaczego aukcja „nocowanka z Julią”, wylicytowana podczas finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do tej pory nie została zrealizowana.

Dlaczego „nocowanka z Julią Wieniawą” nie odbyła się?

Jak wyjaśniła artystka, głównym problemem okazali się nieuczciwi uczestnicy aukcji. W licytacji, która przekroczyła 100 tysięcy złotych, brało udział wiele osób, które sztucznie podbijały cenę, nie mając zamiaru finalnie zapłacić za wygraną.

Dodatkowo część osób, które deklarowały udział w aukcji publicznie, ostatecznie wycofała się na etapie płatności. W efekcie realizacja wydarzenia została znacząco opóźniona.

Czym była aukcja „nocowanka z Julią”?

Aukcja „nocowanka z Julią” była jedną z najbardziej medialnych propozycji charytatywnych ostatniego finału WOŚP. Zwycięzca miał możliwość spędzenia czasu z artystką w kameralnej atmosferze, wraz z grupą do pięciu osób.

W planie wydarzenia znalazły się m.in.:

wspólna kolacja

maraton filmowy

karaoke

zdrowe przekąski

poranne aktywności

Całość miała charakter towarzyski i rekreacyjny, bez żadnych kontrowersyjnych podtekstów, co Julia Wieniawa wielokrotnie podkreślała.

Kontrowersje wokół aukcji i reakcja Julii Wieniawy

Mimo jasno określonych zasad, aukcja wzbudziła ogromne emocje w sieci. Pojawiły się także liczne niestosowne komentarze, które – jak zaznaczyła artystka – były krzywdzące i nieuzasadnione.

Wieniawa zwróciła uwagę na podwójne standardy w odbiorze tego typu inicjatyw. Podkreśliła, że jej aukcja niczym nie różniła się od popularnych „kolacji z gwiazdą”, a mimo to spotkała się z nieproporcjonalną falą krytyki.

Zaangażowanie gwiazd i influencerów w aukcję

Duże zainteresowanie aukcją przyciągnęło również influencerów. Jedną z osób aktywnie uczestniczących w licytacji była Lena Polanski, która deklarowała chęć przeznaczenia nawet 100 tysięcy złotych na wygraną.

Choć sama aukcja napotkała trudności organizacyjne, jej cel pozostaje niezmienny – wsparcie dziecięcej służby zdrowia poprzez działania Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Czy „nocowanka z Julią” jeszcze się odbędzie?

Zgodnie z założeniami aukcji, realizacja wydarzenia jest możliwa do końca października 2026 roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wszystko wskazuje na to, że mimo problemów organizacyjnych, projekt nadal ma szansę dojść do skutku.