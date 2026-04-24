Finał trasy Julii Wieniawy na Torwarze. Artystka zamyka „Światłocienie ReLove Tour 2026”

2026.04.24

Julia Wieniawa Premiera 25.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ

Julia Wieniawa zakończy swoją wiosenną trasę koncertową wyjątkowym finałem w Warszawie. Ostatni koncert projektu „Światłocienie ReLove Tour 2026” odbędzie się 26 kwietnia 2026 roku na COS Torwar, gdzie artystka przygotowała największe widowisko całej serii.

Trasa obejmująca siedem polskich miast

W ramach „Światłocienie ReLove Tour 2026” Julia Wieniawa odwiedziła siedem miast w Polsce, prezentując odświeżoną wersję swojego materiału koncertowego. Trasa obejmowała:

  • Toruń
  • Gdańsk
  • Poznań
  • Katowice
  • Kraków
  • Wrocław
  • Warszawa (finał)

Każdy z koncertów był połączeniem nowoczesnego popu, choreografii i rozbudowanej oprawy wizualnej, co podkreślało koncertowy charakter projektu.

Wielki finał na Torwarze

Warszawski koncert finałowy ma być najbardziej rozbudowanym show całej trasy. Organizatorzy zapowiadają pełną produkcję sceniczną, nową aranżację utworów oraz specjalne elementy przygotowane wyłącznie na zakończenie projektu.

Julia Wieniawa podczas finału ma zaprezentować zarówno utwory z albumu „Światłocienie”, jak i największe hity w koncertowych wersjach.

Bilety na płytę nadal dostępne

Dla fanów wciąż dostępne są bilety na płytę, które pozwalają na udział w koncercie z najbliższej odległości od sceny. To najbardziej dynamiczna i energetyczna strefa, szczególnie ceniona przez uczestników koncertów.

Ceny biletów na płytę zaczynają się od około 179 zł, a wejściówki można nadal kupić w sprzedaży internetowej.

