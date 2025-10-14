Jorja Smith połączyła siły z ikonami nowojorskiego rapu

Mobb Deep powraca z wyjątkowym projektem. Na ich nowym albumie „Infinite” pojawia się utwór „Down For You”, w którym gościnnie wystąpili Nas i Jorja Smith. To połączenie dwóch światów – klasycznego amerykańskiego rapu i delikatnego brytyjskiego soulu – które zachwyca zarówno starych fanów, jak i młodsze pokolenie słuchaczy.

„Down For You” – hołd dla Prodigy’ego i powrót do korzeni Mobb Deep

Singiel „Down For You” promuje najnowszy album „Infinite”, będący hołdem dla Prodigy’ego, zmarłego w 2017 roku członka duetu Mobb Deep. Projekt został wydany nakładem Mass Appeal Records, należącej do Nasa, który również pojawia się na płycie. Produkcja i klimat numeru to klasyczne brzmienie Queensbridge, wypełnione emocjami i autentycznością, które od lat definiują styl Mobb Deep.

Współpraca z Jorją Smith – soul w służbie hip hopu

Jorja Smith, znana z wyjątkowego głosu i soulowych brzmień, wnosi do projektu zupełnie nową energię. Jej wokal stanowi doskonały kontrast dla surowych wersów Nasa i Havoca, nadając utworowi głębi i emocjonalnego charakteru. Dzięki temu „Down For You” to nie tylko hip-hopowy klasyk, ale też muzyczna podróż przez różne gatunki i pokolenia artystów.

Album „Infinite” – ostatni rozdział legendy Mobb Deep

Na płycie „Infinite” pojawia się wielu legend rapu, w tym Ghostface Killah, Raekwon i The Clipse. Dla fanów złotej ery hip-hopu to prawdziwa uczta – projekt, który łączy historię i nowoczesność, a zarazem oddaje hołd jednemu z najbardziej wpływowych duetów w historii muzyki rapowej.