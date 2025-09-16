Szukaj
CGM

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Raper tymczasem pokazuje, że dobry humor go nie opuszcza.

2025.09.16

opublikował:

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Jongmen świętował kilka dni temu 35. urodziny. Raper opublikował na Instagramie film, pokazujący, jak śmieje się do rozpuku. Problem w tym, że raper niekoniecznie ma powody do zadowolenia. W lipcu informowaliśmy, że polskie władze wystosowały list gończy za mieszkającym obecnie w Dubaju raperem. Teraz na podobny ruch zdecydował się także Interpol.

Międzynarodowy list gończy za Jongmenem

Międzynarodowa policja wystawiła czerwoną notę, co oznacza, że Jongmen jest obecnie poszukiwany na całym świecie. Raper trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców za sprawą starań prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Artysta jest poszukiwany już od marca 2022 r. jako osoba podejrzana o przestępstwo narkotykowe z 2020 r. Jak informowaliśmy już trzy lata temu, chodzi o „pomocnictwo do sprzedaży znacznej liczby narkotyków”. Według informacji podanych przez TVP Info, było to 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu. Raper miał poręczyć u swojego przyjaciela, umożliwiając w ten sposób zakup narkotyków.

 

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez JONGMEN (@jongmen_official)

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Charli XCX i perkusista The 1975 po raz drugi powiedzieli sobie „tak”. Romantyczne wesele na Sycylii
NEWS

Charli XCX i perkusista The 1975 po raz drugi powiedzieli sobie „tak”. Romantyczne wesele na Sycylii

Polecane

CGM
Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa Cornella

Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa C ...

Wdowa po Cornellu przez lata blokowała ten ruch.

7 minut temu

CGM
Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

To dobry rok dla łódzkiego obiektu.

20 minut temu

CGM
Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz&#8221 ...

Prosty wniosek - uważajcie, co klikacie.

2 godziny temu

CGM
Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki” wycofa się z imprezy

Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki&#8221 ...

Co dalej z konkursem?

4 godziny temu

CGM
Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

"Widziałem różne rzeczy w swoim życiu".

5 godzin temu

CGM
10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Oczywiście jest tam także nutka zazdrości.

6 godzin temu