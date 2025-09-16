Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Jongmen świętował kilka dni temu 35. urodziny. Raper opublikował na Instagramie film, pokazujący, jak śmieje się do rozpuku. Problem w tym, że raper niekoniecznie ma powody do zadowolenia. W lipcu informowaliśmy, że polskie władze wystosowały list gończy za mieszkającym obecnie w Dubaju raperem. Teraz na podobny ruch zdecydował się także Interpol.

Międzynarodowy list gończy za Jongmenem

Międzynarodowa policja wystawiła czerwoną notę, co oznacza, że Jongmen jest obecnie poszukiwany na całym świecie. Raper trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców za sprawą starań prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Artysta jest poszukiwany już od marca 2022 r. jako osoba podejrzana o przestępstwo narkotykowe z 2020 r. Jak informowaliśmy już trzy lata temu, chodzi o „pomocnictwo do sprzedaży znacznej liczby narkotyków”. Według informacji podanych przez TVP Info, było to 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu. Raper miał poręczyć u swojego przyjaciela, umożliwiając w ten sposób zakup narkotyków.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez JONGMEN (@jongmen_official)