Joey Bada$$ wskazał swój ulubiony album Eminema

Joey Bada$$ ujawnił, że jego ulubionym albumem Eminema jest debiutancki krążek Infinite. Płyta ukazała się w listopadzie 1996 roku i do dziś dostępna jest jedynie na kasecie oraz winylu.

Joey Bada$$ o wpływie Eminema

W rozmowie na antenie stacji Shade45, należącej do Eminema, raper z Nowego Jorku podkreślił, jak duże znaczenie miał dla niego ten album. „Ta płyta trzymała mnie w garści, kiedy miałem 17-18 lat” – przyznał.

Joey Bada$$ dodał także, że bardzo ceni The Slim Shady LP, nazywając obie produkcje swoimi ulubionymi dziełami Eminema.

„To GOAT. To Rap God. Szacunek. Żałuje,że nigdy go nie spotkałem” – powiedział raper.

Nowości od Eminema – „Everybody’s Looking At Me”

Tymczasem Eminem niedawno wypuścił niepublikowany wcześniej utwór „Everybody’s Looking At Me”. Za produkcję odpowiada Dr. Dre, a pierwsza zwrotka pochodzi z freestyle’u z 2002 roku nagranego u Funkmastera Flexa. Później artysta rozwinął numer w pełną wersję.

Pierwotna wersja zawierała także zwrotkę zmarłego rapera Proofa, jednak w obecnej odsłonie nie została ona uwzględniona.

Eminem wspomina swoją karierę