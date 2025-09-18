Szukaj
Joey Bada$$ wskazał swój ulubiony album Eminema

Do dziś album dostępny jest jedynie na kasecie oraz winylu.

2025.09.18

Joey Bada$$ wskazał swój ulubiony album Eminema

Joey Bada$$ ujawnił, że jego ulubionym albumem Eminema jest debiutancki krążek Infinite. Płyta ukazała się w listopadzie 1996 roku i do dziś dostępna jest jedynie na kasecie oraz winylu.

Joey Bada$$ o wpływie Eminema

W rozmowie na antenie stacji Shade45, należącej do Eminema, raper z Nowego Jorku podkreślił, jak duże znaczenie miał dla niego ten album.

„Ta płyta trzymała mnie w garści, kiedy miałem 17-18 lat” – przyznał.

Joey Bada$$ dodał także, że bardzo ceni The Slim Shady LP, nazywając obie produkcje swoimi ulubionymi dziełami Eminema.

„To GOAT. To Rap God. Szacunek. Żałuje,że nigdy go nie spotkałem” – powiedział raper.

Nowości od Eminema – „Everybody’s Looking At Me”

Tymczasem Eminem niedawno wypuścił niepublikowany wcześniej utwór „Everybody’s Looking At Me”. Za produkcję odpowiada Dr. Dre, a pierwsza zwrotka pochodzi z freestyle’u z 2002 roku nagranego u Funkmastera Flexa. Później artysta rozwinął numer w pełną wersję.

Pierwotna wersja zawierała także zwrotkę zmarłego rapera Proofa, jednak w obecnej odsłonie nie została ona uwzględniona.

Eminem wspomina swoją karierę

Na premierze filmu Stans, dokumentującego zarówno karierę Eminema, jak i fanatyczne zachowania jego fanów, raper pojawił się niespodziewanie w Nowym Jorku. Podziękował swoim fanom, podkreślając, jak wielki wpływ miała jego muzyka na ludzi.

„Kiedy pisałem Stan, dopiero zaczynałem rozumieć, jaką moc ma moja muzyka. To wciąż surrealistyczne widzieć, jak wielu osobom dałem inspirację. Ten film to podziękowanie dla was wszystkich” – powiedział artysta.

