Joey Bada$$ rzuca wyzwanie Kendrickowi Lamarowi: „Szukasz konkurencji? To jestem tutaj”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Joey Bada$$ oficjalnie wszedł na ring i rzucił rękawicę Kendrickowi Lamarowi, zachęcając go do rapowego pojedynku. W swoim najnowszym diss tracku „The Finals” nowojorczyk nie przebiera w słowach i jasno daje do zrozumienia, że czuje się gotowy stanąć twarzą w twarz z twórcą „Not Like Us”.

„Szanuję cię Kenny, ale wiem, że dobrze o tym wiesz / Szukasz konkurencji? To wiedz, że jestem tutaj” – nawija Bada$$.

Choć głównym celem utworu jest Rey Vaughn (reprezentant TDE, tej samej wytwórni co Kendrick), Joey nie omieszkał wpleść wersów godzących w całą zachodnią scenę.

„Za dużo lizania d… i wojenka z Zachodem

W utworze Joey jedzie ostro po Reyu:

„Za bardzo siedzisz Dotowi na fiucie / To ten sam kutas, o którym mówiłem wcześniej / Zrobilibyście wszystko dla fejmu / Gotowi się rozbić o ludzi, którzy nawet nie wpuszczą was do domu”.

To nie pierwszy raz, gdy Bada$$ uderza w Zachodnie Wybrzeże. Już w styczniu w numerze „The Ruler’s Back” zarzucił raperom z Kalifornii brak oryginalności:

„Za dużo zachodniego lizania, słyszę, jak rzucacie kamieniami, ale nic nie trafia / Bo jeśli mówimy o wersach, to słabo to wygląda / Rapuję jakbym rysował pentagramy i składał ofiary z kurczaków”.

Odpowiedzi z Zachodu – Daylyt, Ab-Soul, Rey Vaughn

W odpowiedzi głos zabrali m.in. Daylyt, Rey Vaughn i Ab-Soul. Ten ostatni zasugerował, że konflikt to „zdrowa rywalizacja” i powrót do korzeni hip-hopu.

Joey natomiast odbił piłeczkę, deklarując:

„Nigdy nie nienawidziłem Zachodu / Ale skoro rzucacie się na Joe, to jazda / Zapomnieliście, co Dot nawijał na ‘Control’? / Nadal pełno czułych raperów w piżamkach”.

Joey Bada$$ gotowy na pojedynek z Kendrickiem?

Choć Kendrick Lamar do tej pory nie odpowiedział bezpośrednio na wyzwanie, fani zaczynają się ekscytować potencjalnym beefem. Biorąc pod uwagę niedawną wojnę Kendricka z Drake’iem, wielu zastanawia się, czy Joey Bada$$ zostanie jego kolejnym celem.

Czy Kendrick odpowie? A może zignoruje zaczepki? Jedno jest pewne – rapowa gra znowu robi się gorąca.