Christmas Eve NFL Halftime Show w Minneapolis przeszedł do historii jako jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzyczno-sportowych sezonu. Podczas przerwy świątecznego meczu ligi futbolu amerykańskiego Minnesota Vikings vs. Detroit Lions na stadionie U.S. Bank Stadium, publiczność na żywo oraz miliony widzów na całym świecie mogły obejrzeć wyjątkowy występ Snoop Dogga, któremu towarzyszyli zaproszeni goście, w tym Radzimir Dębski (JIMEK).

Spektakularne widowisko muzyczne

Show pod nazwą Snoop Dogg’s Holiday Halftime Party miało monumentalny rozmach produkcyjny. Występ łączył hip-hop, muzykę klasyczną, country, a nawet K-pop, spajane orkiestrową narracją. Ponad 73 tysiące kibiców zgromadzonych na stadionie oraz miliony widzów na całym świecie wprowadzili w świąteczny nastrój również inni artyści, m.in. Martha Stewart, Andrea Bocelli z synem Matteo, Lainey Willson oraz HUNTR/X – wokalistki znane z produkcji „KPop Demon Hunters”.

Całość muzycznie spinał Radzimir Dębski, dyrygujący występującą na scenie orkiestrą. Występ spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności oraz natychmiastowym odzewem w mediach społecznościowych.