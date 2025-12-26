JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Christmas Eve NFL Halftime Show w Minneapolis przeszedł do historii jako jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzyczno-sportowych sezonu. Podczas przerwy świątecznego meczu ligi futbolu amerykańskiego Minnesota Vikings vs. Detroit Lions na stadionie U.S. Bank Stadium, publiczność na żywo oraz miliony widzów na całym świecie mogły obejrzeć wyjątkowy występ Snoop Dogga, któremu towarzyszyli zaproszeni goście, w tym Radzimir Dębski (JIMEK).
Spektakularne widowisko muzyczne
Show pod nazwą Snoop Dogg’s Holiday Halftime Party miało monumentalny rozmach produkcyjny. Występ łączył hip-hop, muzykę klasyczną, country, a nawet K-pop, spajane orkiestrową narracją. Ponad 73 tysiące kibiców zgromadzonych na stadionie oraz miliony widzów na całym świecie wprowadzili w świąteczny nastrój również inni artyści, m.in. Martha Stewart, Andrea Bocelli z synem Matteo, Lainey Willson oraz HUNTR/X – wokalistki znane z produkcji „KPop Demon Hunters”.
Całość muzycznie spinał Radzimir Dębski, dyrygujący występującą na scenie orkiestrą. Występ spotkał się z entuzjastyczną reakcją publiczności oraz natychmiastowym odzewem w mediach społecznościowych.
Międzynarodowa współpraca JIMKA i Snoop Dogga
Dla JIMKA był to kolejny rozdział współpracy ze Snoop Doggiem, zapoczątkowanej podczas BET Awards 2025 w Los Angeles, gdzie polski kompozytor towarzyszył raperowi w koncercie uhonorowującym go nagrodą Ultimate Icon Award. Występ podczas Christmas Eve Halftime Show potwierdził, że partnerstwo artystyczne rozwija się na największych światowych scenach, łącząc różne gatunki muzyczne i formy artystyczne.
Christmas Day – nowe święto popkultury NFL
Świąteczne halftime show stało się już tradycją, w której Christmas Day przekształca się w pełnoprawne wydarzenie popkulturowe, łączące sport, muzykę i globalną rozrywkę. Rok wcześniej głośnym echem odbił się występ Beyoncé, określany przez media mianem „Beyoncé Bowl”. Występ Snoop Dogga i JIMKA w Minneapolis pokazał, że halftime show staje się platformą dla ambitnych, międzynarodowych projektów muzycznych, a polski artysta może swobodnie poruszać się między muzyką klasyczną, popkulturą i największymi wydarzeniami kulturalnymi świata.
JIMEK wraca do Polski – finałowy koncert „Historia Polskiego Hip-Hopu”
12 września 2026 roku JIMEK wystąpi na Lotnisku Bemowo wraz z orkiestrą symfoniczną i zaproszonymi gośćmi ze świata polskiego hip-hopu podczas finałowego koncertu „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”. Nazwiska artystów pozostają na razie tajemnicą, jednak organizatorzy zapowiadają wyjątkowy skład i przekrojową lekcję historii polskiego rapu w symfonicznym wydaniu.