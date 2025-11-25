CGM

Jennifer Lopez zarobiła miliony dolarów za prywatny koncert na ślubie milionerów

Piosenkarka dała prywatny koncert w Indiach

Jennifer Lopez zarobiła miliony dolarów za prywatny koncert na ślubie milionerów

Jennifer Lopez wzbudziła ogromne zainteresowanie podczas występu na ślubie indyjskich milionerów w Udaipurze. Piosenkarka dała prywatny koncert, prezentując się w odważnych, luksusowych stylizacjach i pokazując swoją znakomitą sylwetkę. Za występ miała zgarnąć prawdziwą fortunę około 2 milionów dolarów.

Ślub indyjskich milionerów w Udaipurze

Ceremonia odbyła się w pięknym Udaipurze i szybko okrzyknięto ją jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich roku. Wśród gości znaleźli się zarówno znane osobistości świata biznesu, jak i celebryci. Gospodarze – Netra Mantena, córka farmaceutycznego potentata, oraz Vamsi Gadiraju, przedsiębiorca technologiczny – zadbali o luksusowe dekoracje i wyjątkową oprawę muzyczną.

Nie zabrakło też innych rozpoznawalnych twarzy, takich jak Donald Trump Junior z Bettiną Anderson, którzy, według relacji mediów, bawili się do białego rana, wzbudzając dodatkowe zainteresowanie mediów i fanów.

Jennifer Lopez jako gwiazda wieczoru

Jennifer Lopez nie tylko uczestniczyła w wydarzeniu, lecz także była główną atrakcją wieczoru. Wykonała swoje największe hity, w tym „Waiting for Tonight” i „On The Floor”, dostarczając gościom niezapomnianych muzycznych wrażeń.

Podczas występu J.Lo zaprezentowała się w dwóch wyjątkowych stylizacjach:

  • Cielisto-złoty trykot z głębokim dekoltem, który podkreślał jej atletyczną sylwetkę i elegancję.

  • Obcisły, półprzezroczysty czarny kostium ze skóry, ozdobiony wycięciami na pośladkach, dodający pikanterii i efektu scenicznego.

Stylizacje Jennifer Lopez podkreślały jej figurę i doświadczenie sceniczne, a każdy ruch był pełen energii i profesjonalizmu.

Rekordowa stawka za prywatny koncert

Za udział w prywatnym wydarzeniu Jennifer Lopez miała otrzymać 2 miliony dolarów, co potwierdza, że jest jedną z najlepiej opłacanych artystek na świecie. Występ na ślubie milionerów pokazał, że J.Lo doskonale łączy talent muzyczny z biznesowym zmysłem, przyciągając zarówno fanów, jak i prestiżowe wydarzenia w elitarnej sferze.

