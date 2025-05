Jennifer Lopez o nowym etapie życia po rozwodzie z Benem Affleckiem: „To idealny czas, by świętować bycie szczęśliwą i wolną”

fot. mat. pras.

Jennifer Lopez nie może się doczekać nadchodzącego lata, które spędzi na scenie — świętując życie, wolność i radość. W wywiadzie dla People, artystka otwarcie mówi o nowym etapie w swoim życiu po rozwodzie z Benem Affleckiem.

Nowy rozdział: J.Lo chce „śpiewać, tańczyć i bawić ludzi”

Jennifer Lopez w rozmowie z magazynem People zdradziła, że jest gotowa wrócić na scenę i podzielić się dobrą energią ze swoimi fanami:

„To idealne lato, by świętować bycie wolną i szczęśliwą. Wszystko w moim życiu teraz wydaje się zdrowe i dobre. Chcę śpiewać, tańczyć i sprawić, by ludzie dobrze się bawili. Zawsze to było moim celem.”

Jennifer Lopez na World Pride 2025 z dziećmi

Jednym z głównych punktów letniego kalendarza J.Lo jest występ na World Pride Music Festival w Waszyngtonie, gdzie będzie główną gwiazdą wieczoru.

Wokalistka ujawniła, że to wydarzenie będzie wyjątkowe, bo towarzyszyć jej będą 17-letnie bliźnięta Max i Emme, które ma z byłym mężem Marciem Anthonym.

„Myślę, że moje dzieci przyjdą na Pride, bo to będzie bardziej koncert niż występ galowy. Bardzo się z tego cieszę. Są słodcy. Są najlepsi” – powiedziała z uśmiechem 55-letnia artystka.

Intensywny rok: AMAs 2025, film i trasa koncertowa

Po rozwodzie z Benem Affleckiem w styczniu 2025 roku, Jennifer Lopez nie zwalnia tempa. W tym roku: poprowadzi American Music Awards 2025, wystąpi na World Pride, wypromuje film muzyczny „Kiss of the Spider Woman”, oraz ruszy w światową trasę koncertową: „Up All Night: Live in 2025” – która rozpocznie się 4 lipca w Egipcie i obejmie 18 międzynarodowych występów, w tym koncert w Polsce.