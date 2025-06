Jeden z najważniejszych raperów w dziejach polskiej sceny gościem na urodzinach DIIL GANGU

fot. mat. pras.

Do jubileuszowego koncertu „Hemp Gru prezentuje: XX-lecie DIIL GANG” dołącza Wojtek Sokół – legenda, pionier i jedna z kluczowych postaci w historii polskiego hip-hopu. Sokół to artysta, którego dorobek wykracza daleko poza muzykę – to twórca stylu, który od ponad dwóch dekad nie tylko wyznacza trendy, ale też kształtuje tożsamość całej kultury miejskiej. Jego udział w XX-leciu DIIL GANG to symboliczny powrót do korzeni – do wspólnych wartości, autentyczności i szacunku do ulicznego kodu.

Na jednej scenie wystąpią:

Hemp Gru | Paluch | Małach & Rufuz | Polska Wersja | Hałastra | Slums Attack | Vavamuffin | Kali | Kaczy & Nizioł | O.S.T.R. | WCK | PRO8L3M | Kasta | Zbuku | ReTo | Sokół.

Wydarzenie, które odbędzie się 16 października na warszawskim Torwarze, już teraz zapowiada się jako największe święto hip-hopu 2025 roku. Jedna scena. Jedna noc. Cała historia.

Bilety są dostępne na biletomat.pl.