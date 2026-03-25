Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Jay-Z odniósł się do spekulacji dotyczących wyboru Kendrick Lamar jako gwiazdy występu w przerwie Super Bowl LIX. W najnowszym wywiadzie artysta stanowczo zaprzeczył, jakoby decyzja miała być wymierzona w Drake’a.
„To był oczywisty wybór” – Jay-Z tłumaczy decyzję
W rozmowie dla magazynu GQ Jay-Z podkreślił, że kierował się wyłącznie sukcesami muzycznymi Kendricka Lamara.
Raper zaznaczył, że:
- Kendrick miał „ogromny rok” pod względem popularności,
- był jednym z najgorętszych nazwisk w branży,
- wybór nie miał żadnego związku z konfliktem w świecie hip-hopu
Jay-Z jasno dał do zrozumienia, że nie interesuje go angażowanie w konflikty między artystami, a decyzje biznesowe podejmuje niezależnie od medialnych narracji.
Konflikt Kendrick Lamar vs Drake bez wpływu na decyzję
W czasie, gdy Kendrick Lamar został wybrany do występu, jego konflikt z Drake był już szeroko komentowany. Jay-Z zaznaczył jednak, że rywalizacja między artystami trwała dużo wcześniej i nie miała wpływu na jego decyzję.
Podkreślił również, że przypisywanie mu udziału w „spisku przeciwko Drake’owi” jest całkowicie bezpodstawne.
Nie tylko Jay-Z w centrum spekulacji
W kontekście rzekomego opowiadania się po jednej ze stron konfliktu pojawiło się także nazwisko LeBron James. Sportowiec uczestniczył w koncercie Kendricka podczas wydarzenia Juneteenth w 2024 roku, co niektórzy odebrali jako gest przeciwko Drake’owi.