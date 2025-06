JANN prezentuje „MADE” – wyjątkową EP-kę z niepublikowanego archiwum

Dziś swoją premierę ma najnowsze wydawnictwo Janna – EP-ka „MADE”, czyli unikalny zbiór sześciu utworów, które dotąd istniały jedynie w prywatnym archiwum artysty. To nowa, surowa i bezkompromisowo szczera odsłona twórczości Janna, dostępna już we wszystkich serwisach streamingowych.

Intymny projekt i muzyka w pierwotnej formie

„MADE” to projekt wyjątkowy – zawiera demówki i nagrania głosowe zarejestrowane na przestrzeni kilku ostatnich lat. Każdy utwór to osobista kompozycja, często bardzo surowa, nigdy wcześniej niepublikowana. EP-ka pozwala słuchaczom zajrzeć za kulisy twórczości Janna i poznać jego muzykę w najbardziej intymnej, autentycznej postaci.

Tracklista „MADE”

where is that boi

haunted house

everafter

burns

Listen to me

Dywco – DEMO 2019

Nietypowa forma premiery

Proces publikacji „MADE” był równie nieszablonowy, co sama EP-ka. Każdy utwór ukazywał się dzień po dniu, bez wcześniejszych zapowiedzi czy teaserów. Taki sposób premiery pozwolił odbiorcom odkrywać materiał stopniowo – w tempie, które narzucił sam artysta.

Wyjątek stanowił singiel „Listen to me”, który pojawił się dwa tygodnie wcześniej i zyskał ogromne uznanie na świecie. Utwór trafił na ponad 50 playlist Spotify w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Korea, Japonia, Kanada, Meksyk czy kraje Afryki Północnej.

Powrót do korzeni

Wśród utworów znalazł się również wyjątkowy numer – „Dywco – DEMO 2019”, czyli pierwotna wersja singla „Do You Wanna Come Over?”, którym Jann zadebiutował w 2021 roku. To prawdziwa gratka dla fanów śledzących rozwój jego twórczości od początku.

Zapowiedź OFF Festivalu – „it could sound like this”

Premiera „MADE” to także wstęp do nowego projektu Janna – „it could sound like this”, który zostanie zaprezentowany podczas sierpniowego OFF Festivalu w Katowicach. Artysta przygotował specjalny występ – muzyczny eksperyment, w którym przeszłość spotka się z teraźniejszością i przyszłością. Na scenie zabrzmią utwory znane i te nigdy wcześniej niepublikowane – w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach.