Jann – nowy singiel „Listen to me” już dostępny

Jann, jeden z najbardziej utalentowanych przedstawicieli polskiej sceny alternatywnej, powraca z nowym utworem! Singiel „Listen to me” od dziś dostępny jest we wszystkich platformach streamingowych i stanowi zapowiedź wyjątkowego projektu, który artysta zaprezentuje na żywo podczas OFF Festivalu 2025 w Katowicach.

„Listen to me” – emocjonalna opowieść i muzyczny eksperyment

Nowy singiel Janna łączy popową lekkość z nastrojową, osobistą narracją. Delikatny wokal i intymny klimat sprawiają, że „Listen to me” wyróżnia się na tle wcześniejszych produkcji artysty. Co ciekawe, utwór spędził prawie dwa lata w archiwum Janna – pierwotnie powstał jako duet, jednak ostatecznie zyskał formę solowego utworu, oddającego szczery, indywidualny przekaz.

„To piosenka, do której miałem wyjątkowy stosunek – połączenie miłości i nienawiści” – komentuje Jann.

Nowy etap twórczości Janna – OFF Festival 2025

„Listen to me” to nie tylko nowy singiel, ale i zapowiedź projektu „it could sound like this”, który Jann zaprezentuje na scenie OFF Festivalu. W Katowicach usłyszymy niepublikowane wcześniej utwory oraz znane już piosenki w zupełnie nowej odsłonie. To odważny muzyczny eksperyment, w którym artysta zamierza przekroczyć granice gatunków i stworzyć najbardziej autentyczną wersję siebie na scenie.

Jann na scenach Europy i Ameryki

Od czasu premiery albumu „I store my fear and my pain in the nape of my neck” jesienią 2024 roku, Jann koncertował w takich miastach jak Londyn, Paryż, Wiedeń, Nowy Jork czy Los Angeles, zdobywając coraz większą popularność na międzynarodowej scenie muzycznej. Jego utwory trafiały na czołowe playlisty Spotify i Apple Music, potwierdzając jego wyjątkowy talent i rozpoznawalność poza granicami Polski.