Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystko przez bójkę Perry’ego Farrella na scenie

fot. mat. pras.

Zespół zapowiada nową muzykę bez wokalisty

Wygląda na to, że legendarny zespół Jane’s Addiction planuje dalszą działalność bez swojego charyzmatycznego frontmana, Perry’ego Farrella. Do takich spekulacji doprowadziły ostatnie wpisy w mediach społecznościowych, jakie zamieścili gitarzysta Dave Navarro, basista Eric Avery i perkusista Stephen Perkins.

Navarro jako pierwszy zdradził, że pracuje w studiu z producentem Robertem Adamem Stevensonem. Niedługo później on i Avery opublikowali wideo z podpisem „the boys…”, co wyraźnie zasugerowało, że muzycy Jane’s Addiction wrócili do nagrań – jednak już bez Farrella.

20 sierpnia Navarro potwierdził, że prace trwają, publikując wspólne zdjęcie z Averym, Perkinsem i Stevensonem. Fotografia została podpisana krótko: „Back at it”. Farrell ponownie nie pojawił się na żadnym z ujęć.

Burzliwa historia Jane’s Addiction

Nie jest to pierwszy raz, gdy członkowie grupy tworzą poza Farrellem. W 1993 roku Navarro i Avery założyli projekt Deconstruction, tuż po pierwszym rozpadzie zespołu. Z kolei w 2006 roku Navarro i Perkins wraz z basistą Chrisem Chaneyem i wokalistą Stevem Isaacsem stworzyli formację The Panic Channel.

Dlatego wciąż nie ma pewności, czy obecne nagrania zostaną oficjalnie wydane jako Jane’s Addiction, czy pod nową nazwą.

Bójka na scenie i rozpad trasy

Aktualne wydarzenia to konsekwencja głośnej bójki, do której doszło we wrześniu 2024 roku podczas koncertu w Bostonie. W trakcie występu Farrell uderzył Navarro w twarz, co zakończyło się natychmiastowym przerwaniem trasy i ogłoszeniem przez zespół przerwy w działalności.

Powodem miał być – jak tłumaczono – „ciągły wzorzec zachowań i trudności zdrowotne” wokalisty.

Farrell wystosował wówczas przeprosiny: „Niestety mój punkt krytyczny doprowadził do niewybaczalnego zachowania i biorę pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób zdecydowałem się poradzić sobie z tą sytuacją.”

Jego żona, Etty Farrell, dodała, że muzyk podjął refleksję, rozpoczął proces leczenia i konsultuje się zarówno z otolaryngologiem, jak i neurologiem.

Jane’s Addiction bez Farrella – co dalej?

Mimo kryzysu Jane’s Addiction niespodziewanie wydali singiel „True Love” już po ogłoszeniu zawieszenia działalności. W styczniu pojawiły się pierwsze sugestie, że grupa tworzy nowy materiał bez Farrella, ale dopiero teraz muzycy potwierdzili to jednoznacznie.

Czy nadchodzące nagrania ukażą się jako Jane’s Addiction, czy też jako zupełnie nowy projekt – na razie pozostaje tajemnicą. Pewne jest jedno: Navarro, Avery i Perkins są – jak sami napisali – „Back at it”, a historia zespołu jeszcze się nie zakończyła.