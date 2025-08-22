Szukaj
CGM

Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystko przez bójkę Perry’ego Farrella na scenie

W trakcie występu Farrell uderzył Navarro w twarz

2025.08.22

opublikował:

Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystko przez bójkę Perry’ego Farrella na scenie

fot. mat. pras.

Zespół zapowiada nową muzykę bez wokalisty

Wygląda na to, że legendarny zespół Jane’s Addiction planuje dalszą działalność bez swojego charyzmatycznego frontmana, Perry’ego Farrella. Do takich spekulacji doprowadziły ostatnie wpisy w mediach społecznościowych, jakie zamieścili gitarzysta Dave Navarro, basista Eric Avery i perkusista Stephen Perkins.

Navarro jako pierwszy zdradził, że pracuje w studiu z producentem Robertem Adamem Stevensonem. Niedługo później on i Avery opublikowali wideo z podpisem „the boys…”, co wyraźnie zasugerowało, że muzycy Jane’s Addiction wrócili do nagrań – jednak już bez Farrella.

20 sierpnia Navarro potwierdził, że prace trwają, publikując wspólne zdjęcie z Averym, Perkinsem i Stevensonem. Fotografia została podpisana krótko: „Back at it”. Farrell ponownie nie pojawił się na żadnym z ujęć.

Burzliwa historia Jane’s Addiction

Nie jest to pierwszy raz, gdy członkowie grupy tworzą poza Farrellem. W 1993 roku Navarro i Avery założyli projekt Deconstruction, tuż po pierwszym rozpadzie zespołu. Z kolei w 2006 roku Navarro i Perkins wraz z basistą Chrisem Chaneyem i wokalistą Stevem Isaacsem stworzyli formację The Panic Channel.

Dlatego wciąż nie ma pewności, czy obecne nagrania zostaną oficjalnie wydane jako Jane’s Addiction, czy pod nową nazwą.

Bójka na scenie i rozpad trasy

Aktualne wydarzenia to konsekwencja głośnej bójki, do której doszło we wrześniu 2024 roku podczas koncertu w Bostonie. W trakcie występu Farrell uderzył Navarro w twarz, co zakończyło się natychmiastowym przerwaniem trasy i ogłoszeniem przez zespół przerwy w działalności.

Powodem miał być – jak tłumaczono – „ciągły wzorzec zachowań i trudności zdrowotne” wokalisty.

Farrell wystosował wówczas przeprosiny:

„Niestety mój punkt krytyczny doprowadził do niewybaczalnego zachowania i biorę pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób zdecydowałem się poradzić sobie z tą sytuacją.”

Jego żona, Etty Farrell, dodała, że muzyk podjął refleksję, rozpoczął proces leczenia i konsultuje się zarówno z otolaryngologiem, jak i neurologiem.

Jane’s Addiction bez Farrella – co dalej?

Mimo kryzysu Jane’s Addiction niespodziewanie wydali singiel „True Love” już po ogłoszeniu zawieszenia działalności. W styczniu pojawiły się pierwsze sugestie, że grupa tworzy nowy materiał bez Farrella, ale dopiero teraz muzycy potwierdzili to jednoznacznie.

Czy nadchodzące nagrania ukażą się jako Jane’s Addiction, czy też jako zupełnie nowy projekt – na razie pozostaje tajemnicą. Pewne jest jedno: Navarro, Avery i Perkins są – jak sami napisali – „Back at it”, a historia zespołu jeszcze się nie zakończyła.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas
NEWS

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

59 sekund temu

CGM
Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Angeles

Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Ange ...

Dramatyczne sceny podczas koncertu w Rose Bowl

7 minut temu

CGM
Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podczas upokarzającej transmisji live

Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podcz ...

Tragiczna śmierć Raphaëla Gravena aka Jean Pormanove

27 minut temu

CGM
Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko&#822 ...

Muzyk Rage Against The Machine zdradza kulisy ostatniego koncertu Ozzy'ego

31 minut temu

CGM
Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy proces? „Nie ma mowy!”

Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy pro ...

Według obrony, muzyk „nie zarobił ani dolara” na prostytucji

37 minut temu

CGM
Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w diabły”

Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w di ...

Oldman nie ukrywa, że Bowie był dla niego zarówno przyjacielem, jak i inspiracją artystyczną

51 minut temu