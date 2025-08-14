Szukaj
Jacek Śliwczyński nie żyje. Muniek żegna kolegę z zespołu

"Niech Bóg ma Cię w swojej opiece".

2025.08.14

opublikował:

fot. David Monje / unsplash.com

Smutne wieści dotarły do nas z obozu T.Love. Zmarł Jacek „Koń” Śliwczyński, były basista T.Love, związany z grupą niemal od początku jej istnienia aż do 1989, czyli do momentu zawieszenia działalności grupy w momencie wyjazdu zarobkowego Muńka do Wielkiej Brytanii. Informację o śmierci artysty do publicznej wiadomości podał fotograf Wiesław Radzioch.

„Żegnaj Kochany Koniu”

Koniu po 1989 r. wycofał się z rynku muzycznego, od tego czasu pojawiał się na scenie sporadycznie. W ostatnich latach zajmował się fotografią. – Żyję z fotografii. To jest mój zawód. Czasami jest ciężko, ale udaje mi się. Trzymam się tego uparcie, co lubię – mówił w 2017 r. w wywiadzie dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.

Odszedł wieloletni basista T.Love Alternative w latach 1982-89. Jacek „Koń” Sliwczyński. Był świetnym muzykiem , fotografem , człowiekiem wielu talentów i moim Przyjacielem. Niech Bóg ma Cię w Swojej opiece. Żegnaj Kochany Koniu – napisał na facebookowym profilu T.Love Muniek.

