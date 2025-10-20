Szukaj
CGM

I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

Live Nation potwierdza weekendowe doniesienia na temat koncertu legendy w Łodzi

2025.10.20

opublikował:

I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

foto: mat. pras.

Legendarny Wu-Tang Clan, jedna z najbardziej ikonicznych grup hip-hopowych na świecie, ogłosił europejskie daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber. Polska publiczność będzie miała okazję zobaczyć zespół 5 marca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

  • Przedsprzedaż Ticketmaster: 23 października 2025, godz. 10:00

  • Sprzedaż ogólna: 24 października 2025, godz. 10:00

Bilety dostępne na stronie: LiveNation.pl

Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber

Europa i Wielka Brytania:

  • 2 marca 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam

  • 3 marca 2026 – Uber Arena, Berlin

  • 5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź

  • 6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń

  • 8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia

  • 10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia

  • 11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż

  • 12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych

  • 15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela

  • 17 marca 2026 – The O2, Londyn

  • 19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester

Zjednoczone Emiraty Arabskie:

  • 22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj

Australia:

  • 25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

  • 27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

  • 28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney

O Wu-Tang Clan

Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hip-hopową. Debiutancki album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” wprowadził na scenę innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne talenty dziewięcioosobowego kolektywu. Utwory takie jak „C.R.E.A.M.” i „Protect Ya Neck” ustanowiły RZA jako pioniera nowego brzmienia hip-hopu.

Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie. Zespół wydał siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt globalnie.

Czego spodziewać się po trasie

Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber to celebracja dziedzictwa i różnorodności twórczości grupy. Fani mogą liczyć na:

  • Utwory nigdy wcześniej nie wykonywane na żywo

  • Rzadkie nagrania i klasyki z albumów „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” i „Wu-Tang Forever”

  • Spektakularne, pełne energii występy, które łączą muzykę, wizualizacje i historię hip-hopu

Poprzednia północnoamerykańska trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków, a teraz legendarna grupa dostarcza fanom w Europie kolejnej niezapomnianej okazji do uczestnictwa w jej muzycznym dziedzictwie.

Tagi


Popularne newsy

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”
NEWS

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje
NEWS

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli
NEWS

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Polecane

CGM
Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jazz vol. 90

Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jaz ...

Zapowiedź materiału pełnego odwagi, artystycznej wolności i dialogu kultur

2 godziny temu

CGM
Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” & ...

Gościem specjalnym koncertu będzie Lil Jon

3 godziny temu

CGM
Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

"Niezwykle utalentowany, wspaniały i wyjątkowy człowiek”

3 godziny temu

CGM
Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

„To wszystko zależy"

4 godziny temu

CGM
„Remedium” po latach – Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski w nowej, nostalgicznej odsłonie kultowego hitu

„Remedium” po latach – Maryla Rodowicz i Krzysztof Z ...

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

4 godziny temu

CGM
Ed Sheeran i Łatwogang z hitem „Azizam” podbijają internet – viral, który wymknął się spod kontroli

Ed Sheeran i Łatwogang z hitem „Azizam” podbijają internet ...

Pierwsza taka współpraca w Polsce

4 godziny temu