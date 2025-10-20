I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

foto: mat. pras.

Legendarny Wu-Tang Clan, jedna z najbardziej ikonicznych grup hip-hopowych na świecie, ogłosił europejskie daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber. Polska publiczność będzie miała okazję zobaczyć zespół 5 marca 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

Przedsprzedaż Ticketmaster: 23 października 2025, godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: 24 października 2025, godz. 10:00

Bilety dostępne na stronie: LiveNation.pl

Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber

Europa i Wielka Brytania:

2 marca 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam

3 marca 2026 – Uber Arena, Berlin

5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź

6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń

8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia

10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia

11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż

12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych

15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela

17 marca 2026 – The O2, Londyn

19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester

Zjednoczone Emiraty Arabskie:

22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj

Australia:

25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney

O Wu-Tang Clan

Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hip-hopową. Debiutancki album „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” wprowadził na scenę innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne talenty dziewięcioosobowego kolektywu. Utwory takie jak „C.R.E.A.M.” i „Protect Ya Neck” ustanowiły RZA jako pioniera nowego brzmienia hip-hopu.

Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie. Zespół wydał siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt globalnie.

Czego spodziewać się po trasie

Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber to celebracja dziedzictwa i różnorodności twórczości grupy. Fani mogą liczyć na:

Utwory nigdy wcześniej nie wykonywane na żywo

Rzadkie nagrania i klasyki z albumów „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” i „Wu-Tang Forever”

Spektakularne, pełne energii występy, które łączą muzykę, wizualizacje i historię hip-hopu

Poprzednia północnoamerykańska trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków, a teraz legendarna grupa dostarcza fanom w Europie kolejnej niezapomnianej okazji do uczestnictwa w jej muzycznym dziedzictwie.