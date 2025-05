Hiszpania domaga się audytu Eurowizji 2025. Chodzi o punkty dla Izraela

Hiszpański nadawca publiczny RTVE oficjalnie zwrócił się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o przeprowadzenie audytu głosowania publiczności. Powodem jest niespójność wyników między hiszpańskim jury a głosami widzów na występ reprezentantki Izraela, Juwal Rafael.

Rozbieżności w głosowaniu – 0 punktów od jury, 12 od widzów

W finale Eurowizji 2025 Izrael nie otrzymał ani jednego punktu od hiszpańskiego jury, ale zdobył maksymalną ocenę – 12 punktów – od hiszpańskich telewidzów. To wzbudziło kontrowersje, szczególnie że emocje wokół udziału Izraela w konkursie były już wcześniej podgrzane przez protesty i polityczne napięcia.

RTVE domaga się transparentności – nadawca oczekuje szczegółowego raportu zawierającego podział głosów na kraje i dokładne źródła (SMS, połączenia telefoniczne, aplikacja). EBU ujawniła dotąd jedynie ogólną liczbę głosów z Hiszpanii:

7 283 połączenia telefoniczne

23 840 SMS-ów

11 310 głosów z aplikacji

Polityczne napięcia wokół Izraela i Eurowizji

Hiszpania już przed konkursem wyrażała sprzeciw wobec obecności Izraela w wydarzeniu – powodem była sytuacja w Strefie Gazy. Podczas drugiego półfinału hiszpańscy komentatorzy wspomnieli o kryzysie humanitarnym, co wywołało protesty ze strony izraelskiej telewizji KAN. EBU przypomniała wówczas, że Eurowizja to wydarzenie apolityczne i zagroziła karami finansowymi, jeśli takie wypowiedzi będą się powtarzać.

Izrael w czołówce dzięki głosom widzów

Mimo kontrowersji Juwal Rafael zajęła drugie miejsce w finale Eurowizji 2025, zdobywając 357 punktów – z czego aż 297 pochodziło z głosowania widzów. Jurorzy z całej Europy przyznali jej jedynie 60 punktów, co dałoby Izraelowi dopiero 15. miejsce. Konkurs wygrał reprezentant Austrii – JJ – z 436 punktami.

Kim jest Juwal Rafael i co symbolizuje jej piosenka „New Day Will Rise”?

24-letnia wokalistka Juwal Rafael wystąpiła z utworem „New Day Will Rise”. To emocjonalna kompozycja, która opowiada o sile, nadziei i wspólnym uzdrowieniu. Juwal nawiązała w niej do swoich osobistych przeżyć – podczas ataku Hamasu na festiwal Nova w 2023 roku ukrywała się pod ciałami ofiar.

Tekst piosenki powstał przy współpracy z Keren Peles i zawiera fragmenty w języku angielskim, francuskim i hebrajskim. Znajduje się w nim cytat z biblijnej „Pieśni nad pieśniami”, który – według Peles – podkreśla siłę miłości i odporność wobec przemocy:

„Nasza woda jest silniejsza, nasza miłość jest silniejsza – nie mogą nas ugasić, nie mogą nas spalić.”

Coraz więcej państw kwestionuje wyniki Eurowizji

Według dziennika „El País”, Hiszpania nie jest jedynym krajem, który rozważa złożenie oficjalnego wniosku o audyt głosowania. Jeśli do podobnych kroków dołączą inne państwa, może to oznaczać duże zmiany w regulaminie Eurowizji w kolejnych latach.