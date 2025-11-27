HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert wkracza na scenę muzyczną

Helena Englert podpisuje kontrakt z Universal Music

Helena Englert, znana z ról filmowych i telewizyjnych, oficjalnie wkracza na scenę muzyczną pod pseudonimem HELA. Artystka zadebiutowała singlem „Pani domu”, który został wydany przez Polydor / Universal Music Polska.

Dzień przed premierą singla label ogłosił podpisanie kontraktu z nową artystką.

HELA – aktorka i wokalistka

Helena Englert zdobyła popularność dzięki rolom w produkcjach kinowych, teatralnych i telewizyjnych, a teraz pragnie podbić polską scenę muzyczną. Jej debiut pod pseudonimem HELA pokazuje, że aktorka stawia na wszechstronną karierę, łącząc pasję do muzyki z doświadczeniem scenicznym.