HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert wkracza na scenę muzyczną

Helena Englert podpisuje kontrakt z Universal Music
Helena Englert, znana z ról filmowych i telewizyjnych, oficjalnie wkracza na scenę muzyczną pod pseudonimem HELA. Artystka zadebiutowała singlem „Pani domu”, który został wydany przez Polydor / Universal Music Polska.
Dzień przed premierą singla label ogłosił podpisanie kontraktu z nową artystką.
„Pani domu” – pierwszy singiel HELI
Premiera singla wzbudziła spore zainteresowanie wśród fanów aktorki. Już dziś o godzinie 12:00 na YouTube dostępny będzie teledysk do utworu „Pani domu”, który daje pierwsze spojrzenie na muzyczne oblicze Heli.
Hela śpiewa na TikToku nie od dziś
Na podstawie obserwacji jej konta TikTok, można odnieść wrażenie, że zwrot w stronę muzyki nie jest jedynie chwilowym kaprysem, a przemyślaną decyzją młodej artystki.
HELA – aktorka i wokalistka
Helena Englert zdobyła popularność dzięki rolom w produkcjach kinowych, teatralnych i telewizyjnych, a teraz pragnie podbić polską scenę muzyczną. Jej debiut pod pseudonimem HELA pokazuje, że aktorka stawia na wszechstronną karierę, łącząc pasję do muzyki z doświadczeniem scenicznym.
