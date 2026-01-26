Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w muzyce od nowa”

CGM

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

2026.01.26

Harry Styles przyznał, że po intensywnych latach kariery potrzebował dłuższej przerwy, by ponownie odnaleźć sens tworzenia muzyki. Artysta zdradził, że trzyletnia przerwa była dla niego kluczowa, aby „zakochać się w muzyce od nowa” i zrozumieć, dlaczego w ogóle chce nagrać kolejny album.

Nowy singiel „Aperture” i zapowiedź czwartego albumu

22 stycznia Harry Styles wypuścił singiel „Aperture”, który jest pierwszą zapowiedzią jego czwartego solowego albumu zatytułowanego „Kiss All The Time, Disco Occasionally”. Płyta ukaże się 6 marca, a jej producentem wykonawczym jest Kid Harpoon.

To pierwsza nowa muzyka artysty od czasu wydania albumu „Harry’s House” w 2022 roku, który odniósł ogromny sukces komercyjny i krytyczny.

Dlaczego Harry Styles zrobił sobie przerwę?

W rozmowie z Capital Breakfast Styles wyjaśnił, że po zakończeniu światowej trasy „Love On Tour” poczuł, że nie chce działać automatycznie według schematu.

– Zanim zrobię kolejny album, potrzebuję naprawdę mocnego powodu, dlaczego miałbym go nagrywać – przyznał artysta.
– Nie chciałem, żeby odpowiedzią było tylko: skończyłem trasę, więc teraz robię płytę, potem ją wydaję i ruszam w kolejną trasę.

Styles dodał, że ten czas pozwolił mu skupić się na innych aspektach życia, które często schodzą na dalszy plan podczas długich tras koncertowych.

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

Artysta podkreślił, że przerwa pomogła mu spojrzeć na muzykę z innej perspektywy – jako słuchaczowi, a nie tylko wykonawcy.

– To były dla mnie bardzo ważne lata. Mogłem uczciwie zakochać się w muzyce od nowa i zrozumieć, dlaczego bycie częścią publiczności jest dla ludzi tak wyjątkowe – powiedział.

Styles przyznał również, że chodzenie na koncerty jako zwykły fan miało ogromny wpływ na brzmienie nowego albumu i jego decyzję o powrocie do studia.

Nowe brzmienie inspirowane Berlinem i klubową sceną

„Aperture” wyraźnie różni się stylistycznie od synth-popowego klimatu „Harry’s House”. Tym razem Styles skręca w stronę elektroniki i klubowych inspiracji, co – jak sam mówi – jest efektem czasu spędzonego w Berlinie.

– Poznawałem mnóstwo ciekawych ludzi, słuchałem różnych rodzajów muzyki i czułem, jak to wpływa na to, co tworzę – wyjaśnił.
– Chciałem zrobić album, który sprawi mi tyle samo radości na scenie, co w studiu.

Wielki powrót na scenę i światowa trasa koncertowa

Wraz z premierą albumu Harry Styles zapowiedział również ogromną trasę koncertową „Together, Together”. W jej ramach artysta zagra m.in.:

  • 6 koncertów na stadionie Wembley w Londynie

  • 30 występów w Madison Square Garden w Nowym Jorku

  • koncerty w Amsterdamie, São Paulo, Meksyku, Melbourne i Sydney

Łącznie zaplanowano 50 koncertów od maja do grudnia, a na scenie towarzyszyć mu będą m.in. Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx oraz Shania Twain.

