Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Harry Styles ogłosił historyczną rezydencję w Wembley Stadium, która odbędzie się w ramach jego światowej trasy Together, Together. Początkowo zaplanowana na sześć nocy, trasa została rozszerzona do 12 koncertów z powodu ogromnego zainteresowania biletami.

To wydarzenie ustanawia Stylesa nowym królem legendarnego stadionu, bijąc rekordy wcześniej należące do największych gwiazd muzyki.

Rekordy pobite przez Harry’ego Stylesa

Rozszerzenie koncertów pozwoliło Stylesowi na osiągnięcie dwóch ważnych kamieni milowych:

Najwięcej występów w jednym roku na Wembley – pobity rekord Coldplay, który w 2025 roku zagrał 10 koncertów.

Rekord solowego artysty – najwięcej koncertów solo w ramach jednej trasy, wyprzedzając Taylor Swift i jej 8 koncertów w trasie Eras Tour w 2024 roku.

Terminy rezydencji Wembley

Rezydencja, promowana przez Live Nation, rozpocznie się 12 czerwca, a zakończy 4 lipca 2026 roku. Na koncerty przypadają następujące daty:

Czerwiec: 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29

Lipiec: 3, 4

Przez niemal miesiąc Wembley stanie się centrum fanów Stylesa, którzy mogą liczyć na energetyczne i widowiskowe show będące znakiem rozpoznawczym artysty.

Wskazówki dla fanów

Fani powinni śledzić oficjalne platformy sprzedaży biletów, gdyż mogą pojawić się ostatnie dostępne miejsca w tzw. last-minute production hold tickets.