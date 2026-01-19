CGM

Hania Rani z prestiżową nagrodą. Polka nagrodzona „europejskim Oskarem" za muzykę do jednego z najlepszych filmów roku

Polka została uhonorowana Europejską Nagrodą Filmową

2026.01.19

Hania Rani z prestiżową nagrodą. Polka nagrodzona „europejskim Oskarem" za muzykę do jednego z najlepszych filmów roku

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Hania Rani od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych polskich artystek muzyki współczesnej. Kompozytorka i pianistka ma na koncie liczne nagrody, jednak jej najnowszy sukces odbił się echem w całej Europie. Polka została uhonorowana Europejską Nagrodą Filmową za muzykę do filmu „Wartość sentymentalna” w reżyserii Joachima Triera.

Europejskie Oscary dla Hani Rani

Podczas gali European Film Awards w Berlinie Hania Rani otrzymała statuetkę w kategorii Najlepszy kompozytor. Nagrodzona ścieżka dźwiękowa powstała do filmu „Wartość sentymentalna”, który uznawany jest za jeden z najlepszych europejskich filmów roku. Produkcja została doceniona również w kategoriach: najlepszy film, reżyser, scenariusz oraz role pierwszoplanowe.

To kolejne międzynarodowe wyróżnienie w karierze artystki, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność na światowej scenie filmowej i muzycznej.

Kim jest Hania Rani?

Hania Rani, właściwie Hanna Raniszewska, urodziła się w 1990 roku w Gdańsku. Jest klasycznie wykształconą pianistką i kompozytorką, znaną z unikalnego stylu określanego jako modern classical. W swojej twórczości łączy fortepian, elektronikę i ambientowe brzmienia.

Szerokiej publiczności dała się poznać m.in. dzięki albumowi „Biała flaga” (2015), nagranemu wspólnie z Dobrawą Czocher, będącemu interpretacją utworów zespołu Republika.

Sukcesy w Polsce i za granicą

Hania Rani jest laureatką m.in.:

  • czterech Fryderyków, w tym tytułu Artystki Roku 2024,

  • Paszportu „Polityki”,

  • nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do filmu „Jak najdalej stąd”.

Na jej koncie znajduje się także muzyka do filmów „Śubuk” oraz „Jak najdalej stąd”. Ścieżka dźwiękowa do „Wartości sentymentalnej” okazała się jednak przełomowa w skali międzynarodowej.

„To bardzo piękny film”

Tuż przed galą, w rozmowie z Interią, Hania Rani podkreślała, jak ważnym doświadczeniem była dla niej współpraca z norweskim reżyserem.

— „Jest mi bardzo miło, że mogę być częścią tego filmu. Moja muzyka została zaproponowana i zaakceptowana bardzo szybko. Okazało się, że mamy z reżyserem wiele wspólnego” — mówiła artystka.

Kompozytorka zwróciła także uwagę, że była jedyną osobą spoza Norwegii w twórczym zespole, co czyni ten sukces jeszcze bardziej wyjątkowym.

Europejskie Nagrody Filmowe – prestiżowe wyróżnienie

European Film Awards, często nazywane „europejskimi Oscarami”, przyznawane są od 1988 roku przez Europejską Akademię Filmową. To jedne z najważniejszych nagród filmowych na kontynencie, honorujące najwybitniejsze osiągnięcia europejskiej kinematografii.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 17 stycznia w Berlinie i po raz kolejny potwierdziła, że Hania Rani należy dziś do światowej czołówki kompozytorów muzyki filmowej.

