Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Para położyła się na łóżku, a sztuczna krew została rozpryskana zarówno na ich ciałach, jak i na białej pościeli. W jednym z ujęć Avan, 33 lata, odwrócił twarz od kamery, zakrywając ciało Halsey, podczas gdy ona patrzyła w obiektyw z pustym spojrzeniem. W drugim ujęciu piosenkarka odsłoniła pośladki, sięgając prawą ręką, by pogłaskać głowę swojego partnera.

Halsey odniosła się do krwawego charakteru sesji, dodając czerwone emoji kropli krwi do podpisu zdjęcia i pisząc:

„Wielka noc”.

Para potwierdziła swoje zaręczyny we wrześniu 2024 roku.