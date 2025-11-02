Szukaj
Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Naga sesja zdjęciowa Halsey i Avana Jogii

2025.11.02

opublikował:

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Para położyła się na łóżku, a sztuczna krew została rozpryskana zarówno na ich ciałach, jak i na białej pościeli. W jednym z ujęć Avan, 33 lata, odwrócił twarz od kamery, zakrywając ciało Halsey, podczas gdy ona patrzyła w obiektyw z pustym spojrzeniem. W drugim ujęciu piosenkarka odsłoniła pośladki, sięgając prawą ręką, by pogłaskać głowę swojego partnera.

Halsey odniosła się do krwawego charakteru sesji, dodając czerwone emoji kropli krwi do podpisu zdjęcia i pisząc:

„Wielka noc”.

Para potwierdziła swoje zaręczyny we wrześniu 2024 roku.

 

