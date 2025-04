Halestorm na halowym koncercie w Polsce

fot. mat. pras.

Świetne wieści dla fanów Halestorm. 8 sierpnia na rynek trafi nowy album grupy zatytułowany „Everest”. Jakby tego było mało, zespół ogłosił daty promującej płytę trasy koncertowej, na której znajdzie się polski przystanek. 30 października Halestorm wystąpią w warszawskiej hali COS Torwar. Bilety trafią do sprzedaży 7 maja o 10.00 i będą dostępne na LiveNation.pl. Dzień wcześniej, również o 10.00, ruszy przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera.

Nowy singiel już dostępny

Kilka dni temu zespół zaprezentował przedsmak albumu „Everest” w postaci utworu „Darkness Always Wins”. Poniżej znajdziecie odsłuch singla.

– „Everest” to opowieść o naszej drodze jako zespołu, pełna pięknych zakończeń i nowych początków – mówi wokalistka Halestorm Lzzy Hale. – Tkamy splątaną sieć melancholii, frustracji, złości oraz bezkresnego czyśćca miłości i jej utraty. To rollercoaster pełen epickich muzycznych zakrętów, świetnego songwritingu i kompletnie szalonych zwrotów akcji. Everest to dźwiękowa reprezentacja czterech filarów Halestorm. Pozwólcie, że przedstawimy się na nowo i zaprosimy Was do naszego świata… jeśli się odważycie – dodaje Lzzy.