Hailey publikuje gorące zdjęcia w bikini. Justin Bieber komentuje

Modelka i właścicielka marki Rhode rozgrzała internet, publikując na Instagramie serię gorących zdjęć w bikini. Fani nie mogą oderwać wzroku – a Justin Bieber? Cóż, wygląda na to, że całkowicie stracił głowę dla swojej żony.

Gorące zdjęcia z plaży – Hailey królową bikini

W nowym poście Hailey zaprezentowała się w kilku olśniewających stylizacjach plażowych. Na zdjęciach widać ją w skąpych bikini, podkreślających jej perfekcyjną sylwetkę. Część fotografii pochodzi z urodzinowego przyjęcia Kendall Jenner, jednak to właśnie Hailey skradła całe show.

Fani nie szczędzili komplementów w komentarzach, pisząc, że modelka wygląda „jak bogini lata”.

Justin Bieber reaguje: „Oh my f***in god!”

Na jednym ze zdjęć Hailey pozuje razem z Justinem, dzieląc się z nim pocałunkiem w promieniach słońca. Wokalista nie pozostał obojętny i szybko pojawił się w sekcji komentarzy, zostawiając wymowne „Oh my f***in god”.

Wygląda na to, że plotki o kryzysie w ich małżeństwie można włożyć między bajki. Para znów pokazuje światu, że między nimi wciąż iskrzy jak nigdy wcześniej.

Hailey i Justin – wciąż w swojej „lover era”

Choć media w ostatnich miesiącach spekulowały o rzekomych problemach w związku Bieberów, najnowsze zdjęcia mówią same za siebie. Hailey i Justin wyglądają na zakochanych po uszy i zdecydowanie nie boją się tego pokazywać światu.