CGM

Hailey Bieber dementuje plotki o przemocy w małżeństwie z Justinem Bieberem

Kontrowersje wokół rzekomego repostu na TikToku

2026.01.12

opublikował:

Hailey Bieber dementuje plotki o przemocy w małżeństwie z Justinem Bieberem

Hailey Bieber stanowczo zaprzeczyła krążącym w sieci plotkom, jakoby udostępniła wideo sugerujące przemoc w jej związku z Justinem Bieberem. Modelka i bizneswoman odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych, podkreślając, że fałszywe informacje są efektem nadinterpretacji internautów.

Kontrowersje wokół rzekomego repostu na TikToku

Cała sytuacja rozpoczęła się na TikToku, gdzie część użytkowników zaczęła twierdzić, że Hailey miała ponownie udostępnić nagranie analizujące relacje celebrytów rzekomo znajdujących się w toksycznych lub przemocowych związkach. Wideo miało sugerować, że Hailey „toleruje przeciętność” oraz „nadużycia” ze strony swojego męża.

W sieci szybko zaczęły krążyć zrzuty ekranu, które – według fanów – miały potwierdzać jej zaangażowanie w rozpowszechnianie materiału.

Oświadczenie Hailey Bieber na Instagramie

Hailey Bieber postanowiła szybko uciąć spekulacje, publikując relację na Instagramie. W krótkim, ale stanowczym komunikacie odniosła się do oskarżeń:

„Hej! Wiem, że osoby żyjące w internecie są bardzo znudzone, ale nie udostępniłam żadnego wideo dotyczącego mojego związku. Miłej soboty!”

Tym samym jasno zaprzeczyła, jakoby miała jakikolwiek udział w rozpowszechnianiu treści sugerujących problemy w jej małżeństwie.

Małżeństwo Bieberów pod lupą od lat

Hailey i Justin Bieber są małżeństwem od 2018 roku. W 2024 roku para powitała na świecie syna – Jacka Bluesa Biebera. Mimo to zainteresowanie ich życiem prywatnym nie słabnie.

W jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu „Vogue” Hailey przyznała, że liczyła na to, iż po siedmiu latach związku i narodzinach dziecka medialne spekulacje wreszcie ustaną.

– Można by pomyśleć, że po urodzeniu dziecka ludzie się uspokoją i pójdą dalej. Ale nie – mówiła modelka.

Sukcesy biznesowe Hailey Bieber

Warto dodać, że choć życie prywatne Hailey Bieber jest regularnie komentowane, jej działalność zawodowa budzi znacznie mniej kontrowersji. Niedawno sprzedała swoją markę kosmetyczną Rhode, a wartość transakcji może sięgać nawet 1 miliarda dolarów, co czyni ją jedną z najbardziej wpływowych kobiet w branży beauty.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim
NEWS

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii
NEWS

Nie żyje jeden z najpopularniejszych wokalistów kolumbijskich. Muzyk zginął w katastrofie awionetki w Kolumbii

Polecane

CGM
Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Kontrowersje wokół Lucky Dice

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani na chwilę

Fetty Wap o pobycie w więzieniu: 50 Cent nie odwrócił się od niego ani ...

50 Cent wspierał rapera od początku odsiadki

2 godziny temu

CGM
Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o niej, co chcecie”

Karolina Korwin-Piotrowska zachwycona gestem Dody: „Możecie mówić o ni ...

Doda po raz kolejny pokazała swoje ogromne serce dla zwierząt

2 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubie: „Może jesteśmy psychiczni”

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską rok po ślubi ...

Odnowienie przysięgi zbiegło się z 21. urodzinami Roksany

2 godziny temu

CGM
Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginaln ...

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

3 godziny temu

CGM
Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o ...

Nowe rytuały po koncertach

3 godziny temu