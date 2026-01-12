Hailey Bieber dementuje plotki o przemocy w małżeństwie z Justinem Bieberem

Hailey Bieber stanowczo zaprzeczyła krążącym w sieci plotkom, jakoby udostępniła wideo sugerujące przemoc w jej związku z Justinem Bieberem. Modelka i bizneswoman odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych, podkreślając, że fałszywe informacje są efektem nadinterpretacji internautów.

Kontrowersje wokół rzekomego repostu na TikToku

Cała sytuacja rozpoczęła się na TikToku, gdzie część użytkowników zaczęła twierdzić, że Hailey miała ponownie udostępnić nagranie analizujące relacje celebrytów rzekomo znajdujących się w toksycznych lub przemocowych związkach. Wideo miało sugerować, że Hailey „toleruje przeciętność” oraz „nadużycia” ze strony swojego męża.

W sieci szybko zaczęły krążyć zrzuty ekranu, które – według fanów – miały potwierdzać jej zaangażowanie w rozpowszechnianie materiału.

Oświadczenie Hailey Bieber na Instagramie

Hailey Bieber postanowiła szybko uciąć spekulacje, publikując relację na Instagramie. W krótkim, ale stanowczym komunikacie odniosła się do oskarżeń:

„Hej! Wiem, że osoby żyjące w internecie są bardzo znudzone, ale nie udostępniłam żadnego wideo dotyczącego mojego związku. Miłej soboty!”

Tym samym jasno zaprzeczyła, jakoby miała jakikolwiek udział w rozpowszechnianiu treści sugerujących problemy w jej małżeństwie.

Małżeństwo Bieberów pod lupą od lat

Hailey i Justin Bieber są małżeństwem od 2018 roku. W 2024 roku para powitała na świecie syna – Jacka Bluesa Biebera. Mimo to zainteresowanie ich życiem prywatnym nie słabnie.

W jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu „Vogue” Hailey przyznała, że liczyła na to, iż po siedmiu latach związku i narodzinach dziecka medialne spekulacje wreszcie ustaną.

– Można by pomyśleć, że po urodzeniu dziecka ludzie się uspokoją i pójdą dalej. Ale nie – mówiła modelka.

Sukcesy biznesowe Hailey Bieber

Warto dodać, że choć życie prywatne Hailey Bieber jest regularnie komentowane, jej działalność zawodowa budzi znacznie mniej kontrowersji. Niedawno sprzedała swoją markę kosmetyczną Rhode, a wartość transakcji może sięgać nawet 1 miliarda dolarów, co czyni ją jedną z najbardziej wpływowych kobiet w branży beauty.