Hailey Bieber chce mieć więcej dzieci z Justinem

Pierwsze dziecko i refleksje Hailey

2025.10.27

Hailey Bieber i Justin Bieber powitali swoje pierwsze dziecko, syna Jacka Bluesa Biebera, w sierpniu 2024 roku. Podczas rozmowy w podcaście In Your Dreams With Owen Thiele, Hailey otwarcie przyznała, że jest otwarta na powiększenie rodziny, choć nie spieszy się z kolejnymi dziećmi.

Plany dotyczące kolejnych dzieci

Modelka przyznała:

„Wiem, że chcę więcej niż jedno dziecko, ale nie spieszy mi się”.

Hailey podkreśliła, że macierzyństwo było jej marzeniem od dzieciństwa i teraz, mając syna, lepiej rozumie decyzje innych rodziców dotyczące potomstwa.

Wyzwania i codzienna opieka nad Jackiem

Hailey ujawniła, że macierzyństwo wiąże się z wyzwaniami:

„Nie wiedziałam, czego się spodziewać. Każdego dnia uczę się, jak być mamą i co jest najlepsze dla mojego syna oraz dla mnie”.

Dodała, że jest bardzo zaangażowana w opiekę nad 14-miesięcznym Jackiem, ale korzysta też z pełnoetatowej pomocy przy dziecku, co umożliwia jej kontynuowanie kariery zawodowej.

Podróże i wychowanie Jacka

Para planuje podróżować razem z Jackiem, aby mógł doświadczać świata od najmłodszych lat.

„Chcę, żeby dorastał w różnych miejscach. Jesteśmy rodziną podróżników, byliśmy tacy jeszcze przed jego narodzinami” – powiedziała Hailey.

 

