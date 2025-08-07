Szukaj
CGM

Gwiazdy „Szybkich i wściekłych” oraz cyklu o Harrym Potterze w nowym klipie Eda Sheerana

Już w przyszłym tygodniu artysta da dwa koncerty w Polsce.

2025.08.07

opublikował:

fot. @czyzewsky

Ed Sheeran przygotowuje fanów na premierę nowego albumu. „Play” ukaże się 12 września, tymczasem już dziś możemy zobaczyć teledysk do kolejnego singla. Wideo towarzyszące „A Little More” to gwiazdorsko obsadzona, zabawna historia, w której poza Sheeranem wystąpili Nathalie Emmanuel znana choćby z roli Ramsey w serii „Szybcy i wściekli” oraz Rupert Grint – Ron z sagi o Harrym Potterze.

Rupert Grint zastąpił Eda Sheerana

Co łączy Sheerana i Grinta? Oczywiście – kolor włosów. Ed wykorzystał to, podmieniając zdjęcie na Spotify na zdjęcie Ruperta.

„A Little More” to czwarty po „Azizam”, „Old Phone” i „Sapphire” kawałek zapowiadający „Play”.

Jeszcze przed premierą – dokładnie w przyszłym tygodniu, 15 i 16 sierpnia – Ed Sheeran da dwa koncerty na Tarczyński Arenie we Wrocławiu.

