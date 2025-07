Gwiazdy rapu na nowej płycie Maroon 5

fot. mat. pras.

Trzykrotnie nagradzany Grammy i mający na koncie wiele platynowych płyt zespół Maroon 5 oficjalnie zapowiedział niedawno nowy album. Wyczekiwane przez fanów „Love Is Like” ukaże się 15 sierpnia nakładem Interscope Records. Nowym singlem zapowiadającym ósmy krążek grupy jest „All Night”. Wcześniej grupa opublikowała piosenkę „Priceless”, która także znajdzie się na nadchodzącej płycie.

– Czuję, że wróciliśmy do tego, co robiliśmy na początku, do tworzenia muzyki bez oglądania się na to, gdzie pasujemy. To właśnie dzięki temu udało nam się wyróżnić, gdy zaczynaliśmy karierę – mówi o „Love Is Like” Adam Levine.

„Fajna mieszanka ludzi”

Choć do premiery jeszcze ponad teraz, lider Maroon 5 już teraz zdradził, kogo usłyszymy na nadchodzącym krążku grupy. W singlowym „Priceless” gościnnie pojawiła się Lisa z BLACKPINK. W wywiadzie dla „Today” Levine poinformował, że zespół zaprosił dwoje rapowych gości.

– Lil Wayne nagrał zwrotkę do jednej z piosenek, podobnie jak Sexyy Red. To fajna mieszanka ludzi i naprawdę cieszymy się z piosenek, które nagrywamy – przekonuje Adam.

Póki co przypominamy „All Night” i „Priceless”.