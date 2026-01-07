Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Po finale serialu Stranger Things światowa lista Spotify doczekała się niespodziewanej zmiany. Utwór Djo, czyli muzycznego alter ego aktora Joe Keery’ego, „End Of The Beginning”, zdetronizował hit Taylor Swift z 2025 roku „The Fate Of Ophelia”, który przez 78 dni zajmował pierwsze miejsce na globalnej liście streamingowej.

Fenomen „End Of The Beginning”

Piosenka Djo z 2022 roku, utrzymana w stylistyce synth pop, zdobyła popularność dzięki TikTokowi w 2025 roku. W ciągu ostatnich dni „End Of The Beginning” osiągnęło 6,5 miliona streamów globalnie, a w Stanach Zjednoczonych numer jeden z 1,38 miliona odtworzeń. Popularność utworu wyraźnie wzrosła po emisji finałowego odcinka Stranger Things w Nowy Rok (1 stycznia).

Joe Keery w wywiadzie dla NME wyjaśnił, że różni ludzie odnoszą utwór do własnych doświadczeń:

„Oczywiście ludzie używają go, aby pokazać swoją więź z Chicago, ale inni odnoszą go do własnej wersji miasta lub okresu w ich życiu. Właśnie o to chodzi w muzyce – żeby słuchacze mogli wziąć piosenkę i wpasować ją w swoje życie”.

Taylor Swift doceniła utwór Djo

Keery ujawnił również zabawną historię spotkania z Taylor Swift. Podczas wizyty w studiu nagraniowym natknął się na artystkę, która przyznała, że bardzo podoba jej się „End Of The Beginning”.

„Po prostu przypadkowo byłem tam w tym samym miejscu, w ktorym była Taylor. Jest naprawdę miła. Powiedziała, że słyszała mój utwór i bardzo jej się podoba” – wspomniał Keery.

Taylor odkryła utwór, szukając nowych inspiracji muzycznych, co pokazuje, że „End Of The Beginning” przyciąga uwagę zarówno fanów, jak i gwiazd światowej sceny muzycznej.

Djo i jego album „The Crux”

Joe Keery wydał swój najnowszy album The Crux w kwietniu 2025 roku. W wywiadzie dla NME przyznał, że praca nad muzyką była dla niego ważnym elementem życia, szczególnie w czasie intensywnej kariery aktorskiej w serialu Stranger Things: