Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Od wczoraj Grande Connection jest w centrum uwagi mediów rapowych. Po publikacji kontrowersyjnego nagrania w sieci YouTuber odniósł się do zarzutów, jakoby miał usunąć film o Bonusie. W komentarzu napisał:

„Nie usunąłem tego filmu, Bonus masowo zgłaszał naruszenie prywatności, łącznie 12 skarg. Więc ograniczyli widoczność filmu.”

Dawid Obserwator weryfikuje autentyczność nagrania

Raper Dawid Obserwator postanowił sprawdzić prawdziwość materiału i skontaktował się z Agencją Detektywistyczną Temida. Potwierdzono, że film jest autentyczny i powstał na ich zlecenie. Dzięki temu wiadomo, że nagranie nie jest manipulacją ani materiałem stworzonym przez AI.

Tajne nagranie z mieszkania Grande’a

Film został zarejestrowany z ukrycia w prywatnym mieszkaniu Grande’a w Polsce. Nagranie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami YouTubera o jego pobycie za granicą. Materiał błyskawicznie rozszedł się w sieci, wywołując liczne komentarze, szczególnie w środowisku rapowym.

Kontrowersje wokół współpracy z policją

W sieci wcześniej pojawiały się spekulacje, że Grande mógł współpracować z policją. Ujawniony fragment nagrania potwierdził prawdziwość tych informacji, co wywołało jeszcze większe poruszenie wśród internautów.

Kim jest Grande? Kulisy życia Radosława

Nagranie ujawniło prawdziwe imię YouTubera – Radosław. Obraz, który się wyłania, znacząco odbiega od wizerunku osoby żyjącej „jak pączek w maśle”. Z ujawnionych informacji wynika, że:

Grande został obciążony ogromną karą finansową ,

jego sytuacja materialna jest znacznie gorsza niż publicznie deklarował,

„kupienie wolności” miało odbyć się kosztem dawnych współpracowników.

Detektyw Marcin Miklaszewski w centrum afery

Za ujawnieniem nagrania stoi detektyw Marcin Miklaszewski, który próbował nakłonić Grande’a do nagrania przeprosin. YouTuber szybko zorientował się, że nie ma do czynienia z policją i wyprosił detektywa ze swojego mieszkania.

Bonus RPK komentuje sprawę: „Debil wpuścił detektywa do domu”

Raper Bonus RPK ostro skomentował całą sytuację:

„Z góry uprzedzam, że nie mam nic do zwykłych ludzi, którzy dzwonią na policję, kiedy dzieje się im krzywda. Mianem ‘kapusia’ określam przestępcę, który wiedział, co mu grozi, a gdy wpadł, sprzedał swoich przyjaciół, żeby samemu wyjść z kłopotów. Grande Connection to ‘sześćdziesiątka’, obrzydliwa kreatura, która jeszcze śmie rozliczać innych. To nie jest sztuczna inteligencja. Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał, że to policja. Trafiony, zatopiony.”

Jego słowa jeszcze bardziej spolaryzowały opinię publiczną.

Co dalej z Grande Connection?

Na ten moment Grande Connection nie wydał oficjalnego oświadczenia. Potwierdzenie autentyczności nagrania przez agencję detektywistyczną oraz reakcje środowiska rapowego mogą mieć długofalowe konsekwencje dla jego działalności w sieci. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jest to początek końca jego internetowej kariery.