Gillette chciało zapłacić miliony dolarów, żeby członkowie ZZ Top zgolili swoje ikoniczne brody

Legendarna grupa rockowa ZZ Top ujawniła, że w latach 80. otrzymała ofertę od firmy Gillette, która chciała, aby członkowie zespołu zgolili swoje charakterystyczne brody na wizji. W zamian każdy z muzyków miał otrzymać milion dolarów. Mimo ogromnej sumy, zespół odmówił – i pozostał wierny swojemu unikatowemu wizerunkowi.

Ikoniczne brody ZZ Top

ZZ Top zyskał sławę nie tylko dzięki muzyce, ale także dzięki charakterystycznemu wyglądowi członków zespołu. Poza perkusistą Frankiem Beardem, wszyscy członkowie – Billy Gibbons i Dusty Hill – nosili niezwykle długie brody, które stały się ich znakiem rozpoznawczym.

W wywiadzie dla podcastu Mohr Stories, Billy Gibbons potwierdził, że propozycja Gillette była prawdziwa.

– „Oni zaprzeczają, ale to był milion dolarów na osobę” – powiedział wokalista.

Gibbons wspomniał też zabawną reakcję swojego publicysty, Boba Merlisa: „Pieniądze są dobre, możesz rozważyć ofertę… ale nie jestem pewien, czy wszyscy wiecie, co tam się kryje pod brodą”.

Początki brod i ich symbolika

Brody ZZ Top mają swoje początki w końcu lat 60. Gibbons wyjaśnił w wywiadzie dla The Big Interview, że decyzja o zapuszczeniu zarostu była początkowo motywowana… lenistwem.

– „Założyliśmy ZZ Top w 1969 roku i graliśmy non-stop aż do roku 1976. Wtedy otrzymaliśmy zaproszenie do Warner Bros. Group. Ja i Dusty Hill zaczęliśmy zapuszczać brody początkowo jako przebranie, ale szybko stały się naszym znakiem rozpoznawczym” – wyjaśnił.

Z czasem zarost stał się symbolem zespołu, a jego obecność nieodłącznie kojarzy się z wizerunkiem ZZ Top.

Koncerty i działalność zespołu

W ostatnich latach ZZ Top kontynuował trasę koncertową, występując obok takich gwiazd jak Hozier, LCD Soundsystem, Blink-182 i Lenny Kravitz na festiwalu Sea.Hear.Now w 2025 roku w New Jersey. W połowie zeszłego roku ogłoszono, że Frank Beard tymczasowo wycofa się z występów na żywo z powodu problemów zdrowotnych, a jego miejsce zajął długoletni technik zespołu, John Douglas. Ostatnia płyta zespołu to album koncertowy Raw z 2022 roku, wydany po śmierci Dusty’ego Hilla w 2021 roku. Ten sam tytuł nosi także 11-utworowy album nagrany na potrzeby dokumentu Netflixa That Little Ol’ Band From Texas z 2019 roku.

Plany koncertowe na 2026 rok

ZZ Top zapowiedział kolejne występy na żywo w 2026 roku, obejmujące trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych między marcem a majem. Latem planowane są także występy i festiwale w Europie, w tym w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii i Szwecji. Fani zespołu mogą spodziewać się zarówno nowych aranżacji klasycznych utworów, jak i charakterystycznego, niepowtarzalnego stylu, który od lat kojarzy się z legendarnym zarostem członków ZZ Top.