CGM

Gillette chciało zapłacić miliony dolarów, żeby członkowie ZZ Top zgolili swoje ikoniczne brody

Zespół pozostał wierny swojemu unikatowemu wizerunkowi

2026.01.07

opublikował:

Gillette chciało zapłacić miliony dolarów, żeby członkowie ZZ Top zgolili swoje ikoniczne brody

Legendarna grupa rockowa ZZ Top ujawniła, że w latach 80. otrzymała ofertę od firmy Gillette, która chciała, aby członkowie zespołu zgolili swoje charakterystyczne brody na wizji. W zamian każdy z muzyków miał otrzymać milion dolarów. Mimo ogromnej sumy, zespół odmówił – i pozostał wierny swojemu unikatowemu wizerunkowi.

Ikoniczne brody ZZ Top

ZZ Top zyskał sławę nie tylko dzięki muzyce, ale także dzięki charakterystycznemu wyglądowi członków zespołu. Poza perkusistą Frankiem Beardem, wszyscy członkowie – Billy Gibbons i Dusty Hill – nosili niezwykle długie brody, które stały się ich znakiem rozpoznawczym.

W wywiadzie dla podcastu Mohr Stories, Billy Gibbons potwierdził, że propozycja Gillette była prawdziwa.

– „Oni zaprzeczają, ale to był milion dolarów na osobę” – powiedział wokalista.

Gibbons wspomniał też zabawną reakcję swojego publicysty, Boba Merlisa: „Pieniądze są dobre, możesz rozważyć ofertę… ale nie jestem pewien, czy wszyscy wiecie, co tam się kryje pod brodą”.

Początki brod i ich symbolika

Brody ZZ Top mają swoje początki w końcu lat 60. Gibbons wyjaśnił w wywiadzie dla The Big Interview, że decyzja o zapuszczeniu zarostu była początkowo motywowana… lenistwem.

– „Założyliśmy ZZ Top w 1969 roku i graliśmy non-stop aż do roku 1976. Wtedy otrzymaliśmy zaproszenie do Warner Bros. Group. Ja i Dusty Hill zaczęliśmy zapuszczać brody początkowo jako przebranie, ale szybko stały się naszym znakiem rozpoznawczym” – wyjaśnił.

Z czasem zarost stał się symbolem zespołu, a jego obecność nieodłącznie kojarzy się z wizerunkiem ZZ Top.

Koncerty i działalność zespołu

W ostatnich latach ZZ Top kontynuował trasę koncertową, występując obok takich gwiazd jak Hozier, LCD Soundsystem, Blink-182 i Lenny Kravitz na festiwalu Sea.Hear.Now w 2025 roku w New Jersey. W połowie zeszłego roku ogłoszono, że Frank Beard tymczasowo wycofa się z występów na żywo z powodu problemów zdrowotnych, a jego miejsce zajął długoletni technik zespołu, John Douglas. Ostatnia płyta zespołu to album koncertowy Raw z 2022 roku, wydany po śmierci Dusty’ego Hilla w 2021 roku. Ten sam tytuł nosi także 11-utworowy album nagrany na potrzeby dokumentu Netflixa That Little Ol’ Band From Texas z 2019 roku.

Plany koncertowe na 2026 rok

ZZ Top zapowiedział kolejne występy na żywo w 2026 roku, obejmujące trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych między marcem a majem. Latem planowane są także występy i festiwale w Europie, w tym w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii i Szwecji. Fani zespołu mogą spodziewać się zarówno nowych aranżacji klasycznych utworów, jak i charakterystycznego, niepowtarzalnego stylu, który od lat kojarzy się z legendarnym zarostem członków ZZ Top.

Tagi


Popularne newsy

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”
NEWS

KęKę o potrzebie „latania”. Tajemniczy i osobisty wpis rapera: „Raz na parę lat czuje potrzebę, żeby polecieć”

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”
NEWS

Doda ponownie uderza w Smolastego. „Nie chodzi o covery, tylko o zasady”

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”
NEWS

Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”

Mata nie wykorzystał karnego na mistrzostwach świata Kings World Cup Nations 2026
NEWS

Mata nie wykorzystał karnego na mistrzostwach świata Kings World Cup Nations 2026

Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie w tej garderobie, ile wlezie”
NEWS

Dawid Kwiatkowski z emocjonalnym wpisie na Instagramie: „Płacz chłopie w tej garderobie, ile wlezie”

Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera
NEWS

Malik Montana wystąpi w Madison Square Garden. Historyczny moment dla polskiego rapera

A$AP Rocky z zaskakującym numerem i teledyskiem z Winoną Ryder
NEWS

A$AP Rocky z zaskakującym numerem i teledyskiem z Winoną Ryder

Polecane

CGM
Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością ...

Jelly Roll przeszedł niezwykłą metamorfozę.

2 godziny temu

CGM
RAYE zamknęła ulicę w Londynie żeby nagrać teledysk

RAYE zamknęła ulicę w Londynie żeby nagrać teledysk

Tajemniczy plan zdjęciowy

3 godziny temu

CGM
Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Gwiazdor „Stranger Things” zdetronizował Taylor Swift na Spotify

Aktor spotkał kiedyś Taylor Swift

3 godziny temu

CGM
Justyna Steczkowska zakończyła współpracę z wieloletnim menedżerem. „Nieprawidłowości finansowe”

Justyna Steczkowska zakończyła współpracę z wieloletnim menedżerem. „N ...

Firma Royal Concert kilkukrotnie znalazła się w centrum skandalu w ostatnich latach

3 godziny temu

CGM
Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występu

Mandaryna przeżyła dramat na Sylwestrze. Gwiazda ujawnia kulisy występ ...

Trudności Mandaryny podczas występu

3 godziny temu

CGM
Rafał Trzaskowski oddał hołd Michałowi Urbaniakowi po pogrzebie

Rafał Trzaskowski oddał hołd Michałowi Urbaniakowi po pogrzebie

Poruszający wpis prezydenta Warszawa

3 godziny temu