Szukaj
CGM

Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

Ostatnia droga Ace’a Frehleya

2025.10.24

opublikował:

Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

foto: Jen Rosenstein

Ace Frehley, współzałożyciel legendarnego zespołu KISS, zmarł 16 października 2025 roku w wieku 74 lat. Zgodnie z jego życzeniem, pogrzeb odbył się w prywatnej ceremonii na cmentarzu w Bronksie, Nowy Jork, w pobliżu grobu jego rodziców. W uroczystości wzięło udział około 75 osób, w tym członkowie oryginalnego składu KISS: Paul Stanley, Gene Simmons i Peter Criss.

Przyczyna śmierci i stan zdrowia Frehleya

Niedługo przed śmiercią, Frehley doznał poważnego urazu głowy w swoim studiu nagraniowym, co spowodowało krwawienie do mózgu. Po hospitalizacji jego stan się pogorszył, a rodzina zdecydowała o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie. Oficjalna przyczyna zgonu ma być znana w ciągu kilku najbliższych tygodni, po zakończeniu badań toksykologicznych.

Ace Frehley – legenda rocka i KISS

Ace Frehley, znany również jako „The Spaceman”, był jednym z czterech założycieli zespołu KISS, który powstał w Nowym Jorku w 1973 roku. Był odpowiedzialny za charakterystyczny wygląd sceniczny grupy oraz za stworzenie niezapomnianych riffów gitarowych. Jako artysta solowy nagrał w 1978 roku przebój „New York Groove”, który stał się jednym z jego najbardziej znanych utworów.

Pożegnanie z Ace’em Frehleyem

Rodzina i bliscy Ace’a Frehleya wyrazili głęboki żal z powodu jego odejścia. Współzałożyciele KISS, Paul Stanley i Gene Simmons, w wydanym wspólnym oświadczeniu dla mediów napisali:

„Jesteśmy zdruzgotani odejściem Ace’a Frehleya. Był niezastąpionym żołnierzem rocka podczas najważniejszych rozdziałów w historii zespołu. Ace zawsze będzie częścią dziedzictwa KISS.”

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”
NEWS

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

Polecane

CGM
Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Będzie dokument o Fyre Festival 2?

Billy McFarland wraca z nowym projektem

2 godziny temu

CGM
Złe wieści dla fanów Bon Jovi. Richie Sambora nie wróci do składu na trasę koncertową

Złe wieści dla fanów Bon Jovi. Richie Sambora nie wróci do składu na t ...

Fani rozczarowani

2 godziny temu

CGM
Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Celebrytka pozwoliła się sfilmować podczas rezonansu magnetycznego

5 godzin temu

CGM
Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła faja krytyki

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska s ...

"Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

5 godzin temu

CGM
Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

„Mam nadzieję, że nie ma nic bardziej poniżającego dla tej pały niż to.”

5 godzin temu

CGM
Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę na morze”

Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę ...

Drugi singiel Pauli Romy - intymna ballada o tęsknocie

5 godzin temu