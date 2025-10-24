Giatrzysta Kiss pochowany. Rodzina spełniła jego ostatnią wolę

foto: Jen Rosenstein

Ace Frehley, współzałożyciel legendarnego zespołu KISS, zmarł 16 października 2025 roku w wieku 74 lat. Zgodnie z jego życzeniem, pogrzeb odbył się w prywatnej ceremonii na cmentarzu w Bronksie, Nowy Jork, w pobliżu grobu jego rodziców. W uroczystości wzięło udział około 75 osób, w tym członkowie oryginalnego składu KISS: Paul Stanley, Gene Simmons i Peter Criss.

Przyczyna śmierci i stan zdrowia Frehleya

Niedługo przed śmiercią, Frehley doznał poważnego urazu głowy w swoim studiu nagraniowym, co spowodowało krwawienie do mózgu. Po hospitalizacji jego stan się pogorszył, a rodzina zdecydowała o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie. Oficjalna przyczyna zgonu ma być znana w ciągu kilku najbliższych tygodni, po zakończeniu badań toksykologicznych.

Ace Frehley – legenda rocka i KISS

Ace Frehley, znany również jako „The Spaceman”, był jednym z czterech założycieli zespołu KISS, który powstał w Nowym Jorku w 1973 roku. Był odpowiedzialny za charakterystyczny wygląd sceniczny grupy oraz za stworzenie niezapomnianych riffów gitarowych. Jako artysta solowy nagrał w 1978 roku przebój „New York Groove”, który stał się jednym z jego najbardziej znanych utworów.

Pożegnanie z Ace’em Frehleyem

Rodzina i bliscy Ace’a Frehleya wyrazili głęboki żal z powodu jego odejścia. Współzałożyciele KISS, Paul Stanley i Gene Simmons, w wydanym wspólnym oświadczeniu dla mediów napisali: