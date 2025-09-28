Szukaj
CGM

Florence Welch szczerze o utraconej ciąży: „Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci”

Nowy album inspirowany traumą

2025.09.28

opublikował:

Florence Welch szczerze o utraconej ciąży: „Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci”

fot. P. Tarasewicz

Florence + The Machine i dramatyczne wyznanie wokalistki

Florence Welch, liderka zespołu Florence + The Machine, otworzyła się na temat dramatycznych wydarzeń ze swojego życia. W nowym wywiadzie dla The Guardian opowiedziała o ciążą pozamacicznej, którą przeszła w 2023 roku podczas trasy koncertowej Dance Fever.

Ektopowa ciąża i walka o życie

Artystka zdradziła, że zapłodnione jajeczko zagnieździło się w jajowodzie, a ten następnie pękł, powodując groźne dla życia krwawienie wewnętrzne.

– Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci – przyznała Welch. – Czułam się, jakbym weszła w drzwi, za którymi były tylko kobiety, krzyczące.

Florence i jej partner postanowili spróbować zostać rodzicami dwa lata temu. Niespodziewanie udało się zajść w ciążę już za pierwszym razem. Choć poronienie nastąpiło wcześnie, piosenkarka początkowo nie była świadoma zagrożenia.

Koncert mimo bólu

Mimo ogromnego cierpienia Welch zdecydowała się wystąpić na festiwalu w Kornwalii.

– Emocjonalnie byłam smutna i przestraszona, ale też radziłam sobie. Wzięłam ibuprofen i wyszłam na scenę – wspominała.

Dopiero nasilający się ból podczas podróży powrotnej do Londynu skłonił ją do wykonania badania. Lekarze odkryli w jej jamie brzusznej ilość krwi porównywalną do puszki coli. Konieczna była natychmiastowa operacja, w trakcie której usunięto uszkodzony jajowód.

– Jeśli wsiadłabym wtedy do samolotu na kolejny festiwal, mogłabym z niego zejść na noszach. Albo gorzej – wyznała artystka.

Nowy album inspirowany traumą

Doświadczenie utraconej ciąży i walki o życie stało się inspiracją dla nowego albumu zespołu „Everybody Scream”, którego premiera odbędzie się 31 października 2024 roku. Płyta ma eksplorować tematy kobiecości, przemijania, partnerstwa i śmierci.

Pierwsze single – „Everybody Scream” oraz „One Of The Greats” – już zapowiadają wyjątkowo emocjonalne i odważne brzmienie. W 2025 roku zespół ruszy w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii, z dwoma wielkimi koncertami w londyńskiej O2 Arena.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

 

Tagi


Popularne newsy

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”
NEWS

Julia Wieniawa w bardzo odważnym klipie do „Skoków w bok”. Premiera albumu „Światłocienie”

Była gwiazda reprezentacji, jego ukochana i gwiazda popu – poznaliśmy gości Kuby Wojewódzkiego
NEWS

Była gwiazda reprezentacji, jego ukochana i gwiazda popu – poznaliśmy gości Kuby Wojewódzkiego

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?
NEWS

Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza
NEWS

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”
NEWS

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”

Polecane

CGM
Członek Kneecap świętuje uniewinnienie w sprawie o terroryzm

Członek Kneecap świętuje uniewinnienie w sprawie o terroryzm

Wygrana w sądzie

2 minuty temu

CGM
Cardi B przyznała się do operacji zmniejszenia pośladków

Cardi B przyznała się do operacji zmniejszenia pośladków

Szczere wyznanie w podcaście

11 minut temu

CGM
Lewis Capaldi zaskoczył fanów koncertem na dachu supermarketu

Lewis Capaldi zaskoczył fanów koncertem na dachu supermarketu

Żartobliwe porównania do The Beatles

16 minut temu

CGM
Michał Wiśniewski szczerze o byłych żonach i nałogu: „Piłem dzień w dzień przez 22 lata”

Michał Wiśniewski szczerze o byłych żonach i nałogu: „Piłem dzień w dz ...

Ikona polskiej muzyki otworzył się w programie Macieja Orłosia

32 minuty temu

CGM
Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia i filmy z ceremonii

Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub. Piosenkarka pokazała zdjęcia ...

Wesele odbyło się w Santa Barbara

38 minut temu

CGM
Quebonafide i Steez83 nagrodzeni w Gdyni

Quebonafide i Steez83 nagrodzeni w Gdyni

Dwie statuetki dla twórców „PÓŁNOC POŁUDNIE”.

11 godzin temu