Florence Welch szczerze o utraconej ciąży: „Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci”

fot. P. Tarasewicz

Florence + The Machine i dramatyczne wyznanie wokalistki

Florence Welch, liderka zespołu Florence + The Machine, otworzyła się na temat dramatycznych wydarzeń ze swojego życia. W nowym wywiadzie dla The Guardian opowiedziała o ciążą pozamacicznej, którą przeszła w 2023 roku podczas trasy koncertowej Dance Fever.

Ektopowa ciąża i walka o życie

Artystka zdradziła, że zapłodnione jajeczko zagnieździło się w jajowodzie, a ten następnie pękł, powodując groźne dla życia krwawienie wewnętrzne. – Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci – przyznała Welch. – Czułam się, jakbym weszła w drzwi, za którymi były tylko kobiety, krzyczące.

Florence i jej partner postanowili spróbować zostać rodzicami dwa lata temu. Niespodziewanie udało się zajść w ciążę już za pierwszym razem. Choć poronienie nastąpiło wcześnie, piosenkarka początkowo nie była świadoma zagrożenia.

Koncert mimo bólu

Mimo ogromnego cierpienia Welch zdecydowała się wystąpić na festiwalu w Kornwalii. – Emocjonalnie byłam smutna i przestraszona, ale też radziłam sobie. Wzięłam ibuprofen i wyszłam na scenę – wspominała.

Dopiero nasilający się ból podczas podróży powrotnej do Londynu skłonił ją do wykonania badania. Lekarze odkryli w jej jamie brzusznej ilość krwi porównywalną do puszki coli. Konieczna była natychmiastowa operacja, w trakcie której usunięto uszkodzony jajowód.

– Jeśli wsiadłabym wtedy do samolotu na kolejny festiwal, mogłabym z niego zejść na noszach. Albo gorzej – wyznała artystka.

Nowy album inspirowany traumą

Doświadczenie utraconej ciąży i walki o życie stało się inspiracją dla nowego albumu zespołu „Everybody Scream”, którego premiera odbędzie się 31 października 2024 roku. Płyta ma eksplorować tematy kobiecości, przemijania, partnerstwa i śmierci.

Pierwsze single – „Everybody Scream” oraz „One Of The Greats” – już zapowiadają wyjątkowo emocjonalne i odważne brzmienie. W 2025 roku zespół ruszy w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii, z dwoma wielkimi koncertami w londyńskiej O2 Arena.