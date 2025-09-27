Dawid Podsiadło zaskoczył fanów ZORZY. Wśród „Trochę Innych Prezentów” wyjazd na Islandię i udział w kameralnym koncercie artysty

Foto: @piotr_tarasewicz
Podczas festiwalu ZORZA, uczestnicy mogli zbierać tzw. Trochę Inne Punkty (TIPy). Teraz punkty zamieniły się w Trochę Inne Prezenty, wśród których znalazły się m.in. wyjazd na Islandię, udział w kameralnym koncercie Dawida Podsiadły czy bilet na wyprzedany OBROTOWY TOUR 2026.
Jak zbierać TIPy?
Punkty można było zdobywać na terenie festiwalu poprzez: skanowanie kodów NFC przy wejściu, w strefach partnerskich oraz przy instalacjach artystycznych, uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących i zakup limitowanej edycji płyty „tylko haj.”.
Aplikację ZORZA pobrało blisko 100 tysięcy festiwalowiczów, z czego ponad 50 tysięcy aktywnie zbierało punkty, łącznie zgromadzono około 97 milionów TIPów.
Rodzaje prezentów
Nagrody dzielą się na dwa rodzaje:
Prezenty główne – przyznawane automatycznie uczestnikom z największą liczbą punktów;
Prezenty dodatkowe – dostępne dla osób, które zgromadziły od 10 tysięcy do 500 TIPów.
Do prezentów dodatkowych należą m.in.:
festiwalowy merch,
wyjątkowe plakaty autorstwa Kamila Rekosza, Justyny Frąckiewicz i Zu Rogali,
płyty i książki,
zniżki na bilet lub karnet na kolejną edycję festiwalu ZORZA w 2027 roku.
Wyjątkowe doświadczenia dla fanów
Festiwal ZORZA stawia na interaktywność i wyjątkowe przeżycia dla uczestników. Dzięki programowi TIP, fani Dawida Podsiadły mogli zdobyć nagrody, które łączą muzykę, przygodę i sztukę w jednym – od kameralnych koncertów po podróże na Islandię w poszukiwaniu zorzy polarnej.