Film Grande Connection o Bonusie wrócił na YouTube

Konflikt między Bonusem RPK a youtuberem Grande Connection ponownie nabrał tempa. Kontrowersyjny film Grande Connection poświęcony raperowi wrócił na YouTube, mimo że wcześniej był niedostępny dla polskich użytkowników.

Dlaczego film wcześniej zniknął

Materiał został wcześniej zablokowany został w Polsce po serii zgłoszeń dotyczących naruszenia prywatności. Po wejściu w nagranie użytkownicy widzieli komunikat informujący, że treść jest niedostępna w danym kraju z powodu skargi.

W praktyce oznaczało to, że film nie był całkowicie usunięty z platformy, lecz jedynie ograniczony regionalnie i nadal można było go oglądać poza Polską.

O czym jest film Grande

W swoim materiale Grande Connection ostro krytykował działalność i wizerunek Bonusa RPK. Twórca zarzucał raperowi między innymi hipokryzję oraz odejście od wartości, które wcześniej deklarował.

Nagranie wywołało duże poruszenie w środowisku hip-hopowym i podzieliło słuchaczy. Część fanów stanęła po stronie rapera, inni poparli twórcę kanału.

Konflikt przeniósł się do rapu

Spór między obiema stronami nie ograniczył się tylko do internetu. Bonus RPK odpowiedział muzycznie, publikując diss zatytułowany „#Antygrande”, w którym uderzył w autora kanału.

Od tego czasu konflikt rozwija się w formie kolejnych materiałów, komentarzy i reakcji ze strony innych osób ze sceny rapowej.

Powrót filmu może ponownie rozgrzać dyskusję

Ponowne pojawienie się filmu na YouTube sprawia, że kontrowersyjny materiał znów trafia do szerokiej publiczności. Dla Bonusa RPK oznacza to powrót dyskusji na temat zarzutów poruszonych w nagraniu.