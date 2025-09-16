Szukaj
CGM

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Prosty wniosek - uważajcie, co klikacie.

2025.09.16

opublikował:

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

fot. mat. pras.

Zgodnie z tym, co Takefun zakomunikował pod koniec sierpnia, Filipek pożegnał się z podcastem Dwa Bieguny. Nowy odcinek formatu jest ostatnim z udziałem rapera. Filipek porusza w nim trudne tematy, mówiąc m.in. o wypaleniu zawodowym i stanach lękowych, z którymi się zdradzał. Artysta opowiedział także o sytuacji, w której wpadł w pułapkę phishingową, przez co oszukano go na 20 tys. zł.

Jakiś czas temu zostałem opi***ony na pieniądze. Sprawa jest w sądzie – przyznaje Filipek. Akcja miała miejsce w jednym z internetowych serwisów aukcyjnych.

Wystawiłem laptopa na sprzedaż. Po 30 minutach dostałem SMS-a, że mój laptop poszedł i że mam się zalogować, żeby to potwierdzić i pobrać etykietę. Zalogowałem się, wyskoczyła etykieta, cały interfejs mi się wyświetlił, że baba z Tarnowa kupuje itd. Było tam, że mam wydrukować etykietę i że jeszcze do mnie zadzwonią, bo coś tam – mówi raper.

„Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Faktycznie zadzwonił do mnie telefon. Zadzwonił gościu i zaczął ze mną rozmawiać. „Panie Filipie, kobieta niestety zapłaciła podwójnie. My teraz panu przelejemy te pieniądze. Zrobiłem bardzo złą rzecz, bo zalogowałem się z tego linku, który oni mi wysłali. Potem z tego wyszedłem, bo chciałem zobaczyć, czy mam te pieniądze na koncie. Zacząłem z nimi gadać i oni powiedzieli, że przeleją mi teraz pieniądze na prywatne konto i żebym im oddał te pieniądze. I faktycznie zacząłem je oddawać. Faktycznie przelali mi na konto 12 tys. (…) W pewnym momencie zalogowałem się na swoje konto na laptopie i zobaczyłem, że mam tam 18 tysięcy mniej. Wylogowałem się, skończyłem rozmowę i pojechałem na policję, zgłosiłem sprawę i zablokowałem wszystkie karty. Ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego miałem te pieniądze na koncie. W sensie oni mi wysłali pieniądze na moje konto prywatne z mojego konta firmowego.

Potem rozkminiłem, że ja, po prostu wchodząc na swoje konto z tego linka, oddałem im dostęp i jakby przejęli moje konto. A tam nie ma autoryzacji, jak wysyłasz z firmowego na prywatny. I oni mi płacili moimi pieniędzmi, a ja myślałem, że oni mi płacą – wyjaśnia raper.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki” wycofa się z imprezy

Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki&#8221 ...

Co dalej z konkursem?

2 godziny temu

CGM
Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

"Widziałem różne rzeczy w swoim życiu".

3 godziny temu

CGM
10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Oczywiście jest tam także nutka zazdrości.

4 godziny temu

CGM
Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bohemian Rhapsody”

Córka Freddiego Mercury’ego wytyka błędy twórcom filmu „Bo ...

Trzeba przyznać, że "B" zwraca uwagę na nieco dziwne rzeczy.

5 godzin temu

CGM
Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Beat & Butter I Polish House już na YouTube

7 godzin temu

CGM
Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończ ...

Malik Montana udzielił wywiadu Winiemu

10 godzin temu