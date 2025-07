Fani w lekkim szoku. Eminem miał swój udział w najnowszym albumie Justina Biebera

fot. mat. pras.

Justin Bieber niespodziewanie wydał nowy album zatytułowany „SWAG”, który ukazał się 11 lipca 2025 roku. Jedną z największych niespodzianek dla fanów okazał się fakt, że Eminem został uwzględniony jako autor tekstu do utworu „YUKON”.

Dlaczego Eminem został wpisany jako autor?

Choć Eminem nie pojawia się wokalnie w piosence „YUKON”, to jego wpływ jest zauważalny w tekście. Pojawia się tam wers:

„I can help you get a move on, like U-Haul”

Wers ten stanowi interpolację linii znanych z utworów Eminema: „Untitled” z 2010 roku oraz „She Loves Me” z 2020.

Ze względu na wykorzystanie tego wersu, Eminem został wspisany jako współautor tekstu.

Reakcje fanów na udział Eminema

Decyzja o uwzględnieniu Eminema w creditsach wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Fani artysty byli zaskoczeni, niektórzy podekscytowani, a inni sceptyczni. Pojawiły się opinie, że to jedynie formalność wynikająca z konieczności prawnego rozliczenia tekstu, a nie faktyczny wkład w utwór.

Album „SWAG” – różnorodność stylów i gości

Album „SWAG” zawiera 21 utworów, łączących pop, R&B i hip-hop, z udziałem wielu gości, w tym: Gunna, Lil B, Cash Cobain, Sexyy Red. Płyta pokazuje nowy kierunek muzyczny Justina Biebera, a obecność nazwiska Eminema dodaje jej prestiżu i rozgłosu.

Znaczenie interpolacji w branży muzycznej

Interpolacja to często stosowana praktyka w przemyśle muzycznym, polegająca na wykorzystaniu fragmentu tekstu lub melodii z innego utworu. W takich przypadkach pierwotni autorzy otrzymują oficjalne uznanie. W przypadku „YUKON” Bieber oddaje hołd Eminemowi, wykorzystując jego styl i wers w nowym kontekście.