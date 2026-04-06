Fani Kanye Westa twierdzą, że występy w LA były „najlepszymi koncertami w historii”

Ye zachwyca fanów podczas drugiego koncertu w SoFi Stadium

2026.04.06

Kanye West zakończył tydzień dwoma wyprzedanymi występami w SoFi Stadium, promując swój nowy album Bully. Drugi koncert w Los Angeles (3 kwietnia 2026) został okrzyknięty przez niektórych fanów „najlepszym koncertem w historii”.

Ogromny setlista i wyjątkowe występy

Podczas show Kanye West wykonał zarówno premierowe utwory z Bully, jak i największe hity swojej kariery. Fani mogli usłyszeć m.in. „Wolves” i „Believe What I Say”, których artysta nie wykonywał od lat. Koncert obejmował aż 45 piosenek, a finałowy 12-minutowy utwór „Runaway” zrobił ogromne wrażenie na publiczności.

Goście specjalni i rodzinne występy

Na scenie pojawiło się wielu gości:

  • North West wykonała kilka utworów z Ye.
  • CeeLo Green i Andre Troutman wsparli wykonania z albumu Bully.
  • Travis Scott dołączył do Kanye w utworach „FATHER” i „FE!N”.
  • Lauryn Hill wykonała „The Mystery Of Iniquity”, „Doo Wop (That Thing)”, „Lost Ones” oraz zagrała fragmenty utworów Westa, które samplują jej piosenki, a także zaprosiła na scenę swoich synów, Zion Marley i YG Marley.

Reakcje fanów i kontrowersje

Drugi koncert Kanye Westa w SoFi Stadium pokazał, że pomimo krytyki i kontrowersji, artysta wciąż potrafi przyciągnąć tłumy i dostarczyć niezapomniane doświadczenie muzyczne. Goście specjalni i wyjątkowa setlista sprawiły, że show pozostaje jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń muzycznych 2026 roku.

