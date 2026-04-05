Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

Udział Ye w londyńskim festiwalu komentował także premier Wielkiej Brytanii

2026.04.05

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pepsi wycofuje się ze sponsoringu festiwalu Wireless w Londynie

Pepsi oficjalnie ogłosiła, że wycofuje się ze sponsoringu letniej edycji festiwalu Wireless w Londynie po tym, jak ogłoszono, że główną gwiazdą wydarzenia będzie Kanye West. Decyzja marki była wynikiem licznych kontrowersji, które od lat towarzyszą raperowi. West w ostatnich latach wygłaszał szereg antysemickich komentarzy, a w styczniu 2026 roku przeprosił za swoje wcześniejsze wypowiedzi.

Festiwal Wireless miał odbyć się w dniach 10–12 lipca 2026 roku w północnym Londynie i był promowany jako „trzydniowa podróż przez najbardziej ikoniczne utwory Ye”. Marka Pepsi była głównym sponsorem wydarzenia, a jej wycofanie się może wpłynąć na wizerunek imprezy i relacje z innymi sponsorami.

Polityczne reakcje na zapowiedź koncertu Ye

Premier Wielkiej Brytanii, Sir Keir Starmer, określił udział Kanye Westa w festiwalu jako „głęboko niepokojący”, zwracając uwagę, że West został zakontraktowany pomimo wcześniejszych antysemickich komentarzy i „publicznej gloryfikacji nazizmu”. Premier podkreślił, że każdy ma obowiązek dbać o to, aby Wielka Brytania była miejscem bezpiecznym dla społeczności żydowskiej.

Lider Liberalnych Demokratów, Sir Ed Davey, zasugerował, że rząd powinien zakazać wjazdu Ye do kraju, opisując planowany występ jako „bardzo poważną sprawę” i podkreślając potrzebę surowszego podejścia do antysemityzmu. Kemi Badenoch, liderka partii konserwatywnej, zwróciła uwagę, że w obecnych czasach obserwuje się globalny wzrost antysemityzmu i należy uniemożliwiać platformę osobom szerzącym nienawiść. Natomiast Nigel Farage publicznie przyznał, że sam nie kupiłby biletu na koncert.

Do tej pory Home Office nie otrzymało oficjalnego wniosku o wjazd Westa do Wielkiej Brytanii.

Kontrowersyjna przeszłość Kanye Westa

Kanye West wielokrotnie wzbudzał kontrowersje na całym świecie. W 2025 roku jego wjazd do Australii został zablokowany po wydaniu utworu „Heil Hitler”, który gloryfikował przywódcę nazistowskiego. Raper wcześniej sam określił się mianem nazisty. Sprzedawał także koszulki z symbolem swastyki na własnej stronie internetowej.

W listopadzie 2025 roku odbył spotkanie z rabinem Yoshiyahu Yosef Pinto, podczas którego przeprosił za swoje wcześniejsze wypowiedzi. W styczniu 2026 roku zamieścił pełnostronicowe przeprosiny w „Wall Street Journal”, tłumacząc swoje zachowanie zaburzeniem dwubiegunowym, które powodowało brak świadomości własnego stanu.

Również w 2022 roku jego konto na platformie X (dawny Twitter) było wielokrotnie zawieszane po publikacji obraźliwych tweetów, w tym obrazu łączącego swastykę z Gwiazdą Dawida, z zapowiedzią przemocy wobec Żydów. W tym samym roku krytyka spadła na Westa po jego występie w koszulce „white lives matter” podczas paryskiego tygodnia mody. W wyniku tych działań marka Adidas zerwała współpracę z raperem, oświadczając, że nie toleruje antysemityzmu ani mowy nienawiści.

Reakcja społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii

Przewodniczący Board of Deputies of British Jews, największej organizacji reprezentującej społeczność żydowską w Wielkiej Brytanii, zaapelował do władz, aby uniemożliwić Westowi wjazd do kraju. Również przedstawiciel londyńskiego ratusza podkreślił, że działania i wypowiedzi artysty są „obraźliwe i sprzeczne z wartościami Londynu”, zaznaczając, że decyzja o występie była podejmowana przez organizatorów festiwalu, a nie władze miasta.

Festiwal Wireless – planowane wydarzenia

Wireless Festival, którego głównym sponsorem była Pepsi, zaplanowany był jako trzydniowy festiwal rapu i muzyki R&B. Organizatorzy reklamowali go jako możliwość przeżycia „trzydniowej podróży przez najbardziej kultowe utwory Kanye Westa”. W tym roku festiwal miał odbyć się w lipcu w północnym Londynie, jednak wycofanie się Pepsi podkreśla, jak poważne mogą być skutki kontrowersyjnych decyzji bookingowych na wizerunek i sponsoring wydarzeń muzycznych.

