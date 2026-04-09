Fagata miała już mieszknanie – teraz kupiła dom. W wieku 25 lat

Influencerka i aspirująca raperka została właścicielką domu

2026.04.09

Fagata pochwaliła się w mediach społecznościowych kolejnym dużym zakupem. Influencerka i aspirująca raperka została właścicielką domu, rozszerzając swoje portfolio nieruchomości.

Od internetu do dużych pieniędzy

Agata Fąk od lat buduje swoją popularność w sieci, co przekłada się na konkretne zarobki. Sama otwarcie mówiła o swoich dochodach – tylko w pierwszym miesiącu działalności na platformie OnlyFans miała zarobić ponad 230 tys. zł.

Do tego dochodzą współprace, koncerty i własne projekty, które pozwoliły jej na szybkie zgromadzenie pokaźnego majątku.

Mieszkanie to dopiero początek

W 2024 roku Fagata kupiła około 70-metrowe mieszkanie w Warszawie. Teraz jednak idzie o krok dalej i inwestuje w kolejną nieruchomość – tym razem dom.

Na Instagramie pokazała ujęcia budynku w stanie surowym. Z dostępnych materiałów wynika, że nieruchomość ma piętro oraz poddasze.

Dom i… własne studio

Influencerka zdradziła również swoje plany związane z nowym miejscem. W domu ma powstać prywatne studio nagraniowe, co sugeruje, że zamierza jeszcze mocniej rozwijać swoją karierę muzyczną.

