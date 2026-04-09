Fagata miała już mieszknanie – teraz kupiła dom. W wieku 25 lat

Fagata pochwaliła się w mediach społecznościowych kolejnym dużym zakupem. Influencerka i aspirująca raperka została właścicielką domu, rozszerzając swoje portfolio nieruchomości.
Od internetu do dużych pieniędzy
Agata Fąk od lat buduje swoją popularność w sieci, co przekłada się na konkretne zarobki. Sama otwarcie mówiła o swoich dochodach – tylko w pierwszym miesiącu działalności na platformie OnlyFans miała zarobić ponad 230 tys. zł.
Do tego dochodzą współprace, koncerty i własne projekty, które pozwoliły jej na szybkie zgromadzenie pokaźnego majątku.
Mieszkanie to dopiero początek
W 2024 roku Fagata kupiła około 70-metrowe mieszkanie w Warszawie. Teraz jednak idzie o krok dalej i inwestuje w kolejną nieruchomość – tym razem dom.
Na Instagramie pokazała ujęcia budynku w stanie surowym. Z dostępnych materiałów wynika, że nieruchomość ma piętro oraz poddasze.
Dom i… własne studio
Influencerka zdradziła również swoje plany związane z nowym miejscem. W domu ma powstać prywatne studio nagraniowe, co sugeruje, że zamierza jeszcze mocniej rozwijać swoją karierę muzyczną.