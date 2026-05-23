„W tym roku, po raz pierwszy zostałem ocenzurowany” – Taco odpowiada na zarzuty GIF na PGE Narodowym

Taco Hemingway odniósł się ze sceny do głośnej decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego podczas pierwszego z dwóch koncertów na PGE Narodowy. Artysta przyznał, że po raz pierwszy w swojej karierze został ocenzurowany i wykorzystał ten moment, aby przekazać młodym fanom ważne przesłanie dotyczące zdrowia psychicznego, social mediów i używek.
Taco Hemingway skomentował decyzję GIF
Sprawa dotyczy utworu Zakochałem się pod apteką, w którym pojawiała się nazwa popularnego środka przeciwbólowego. Zdaniem GIF wykorzystanie nazwy leku mogło zostać uznane za niedozwoloną reklamę produktu leczniczego, co miało naruszać przepisy prawa farmaceutycznego.
W związku z decyzją urzędu raper został zobowiązany do usunięcia fragmentów utworu zawierających nazwę leku. Nakaz miał rygor natychmiastowej wykonalności.
Wytwórnia 2020 Label poinformowała wcześniej, że nie zgadza się z decyzją GIF i zapowiedziała odwołanie do sądu administracyjnego.
„Mam na was dobry wpływ”
Podczas koncertu Taco Hemingway po raz pierwszy publicznie odniósł się do całej sytuacji.
Raper powiedział:
„W tym roku, po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Ubiegamy się o jakieś tam odwołania… Ja uważam, że mam na was dobry wpływ i chciałem powiedzieć, że skoro inspektor uważa, że mam taki zły wpływ na młodzież, to chciałem wam powiedzieć kilka rad od siebie teraz” – zaczął Taco.
„Rada pierwsza – czytajcie książki. Zróbcie hałas dla książek.
Dwa – jebać social media. Przysięgam wam. Za 20 lat spojrzymy na to, co teraz robimy z telefonami i będziemy bardzo źli. Polecam skasować apki, to był a moja najlepsza decyzja w życiu. Dla mojej psychiki.
Trzy – z tym też się zmagam – nie jesteś swoim ciałem – jesteś czymś więcej niż swoje ciało. Przestańcie mieć obsesję na tym punkcie. Wiem, że także chłopcy zaczynają się tym martwić, tak jak dziewczyny, ktore zawsze miały przejebane i się tym martwiły. Pamiętaj, że ciało ma ci służyć – nie miej obsesji na ten temat.
Lecimy dalej – uważajcie, co w to ciało wkładacie – mówię tu o różnych trunkach. Alkohol – super niebezpieczny – uważajcie na alkohol – wiem, że teraz są trochę śmiechy, ale 20 lat później macie przejebane życie. Narkotyki to samo. Prawie się udało wyeliminować nikotynę, zostały Vape’y.
Nie stosujcie leków – wiecie tak sobie dla jaj.
Bądźcie ciekawi, obserwujcie wszystko, zapisujcie, twórzcie, piszcie. Kupcie używany instrument, uczcie się cały czas – to jest bardzo ważne. I wszystko co zrobicie na początku co będzie chujowe, będzie lepsze od czegoś idealnego c wam wypierdoli AI – przysięgam wam” – powiedział ze sceny Taco Hemingway.