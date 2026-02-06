CGM

Edward Miszczak ujawnia prawdziwy powód bana dla Dody w TVN. „Musiałem bronić swojej gwiazdy”

„Afera kiblową” żyła cała Polska

2026.02.06

Edward Miszczak ujawnia prawdziwy powód bana dla Dody w TVN. „Musiałem bronić swojej gwiazdy”

Przez długi czas Doda była personą non grata w TVN-ie, a jej nieobecność w programach stacji budziła liczne spekulacje. Teraz w wywiadzie dla Pudelka Edward Miszczak ujawnia kulisy tej decyzji i wprost przyznaje, że ban nałożony na wokalistkę miał związek z głośnym konfliktem z Agnieszką Woźniak-Starak.

Cofnijmy się do 2014 roku

Luty 2014 roku. W Chorzowskim Centrum Kultury odbywa się gala „Niegrzeczni”, nagradzająca największych skandalistów polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gwiazd nie zabrakło Dody, a na wydarzeniu pojawiła się również Agnieszka Woźniak-Starak.

To właśnie wtedy, w przerwie gali, doszło do ich niesławnego spotkania w… łazience. Panie od dawna pozostawały w konflikcie, który rozpoczął się po emisji wywiadu z przyrodnią siostrą Doroty Rabczewskiej w programie „Na językach”, prowadzonym wówczas przez Agnieszkę Szulim.

„Afera kiblową” żyła cała Polska

Według relacji medialnych Doda miała wykorzystać zamkniętą przestrzeń łazienki do konfrontacji z dziennikarką. Portale plotkarskie donosiły, że Agnieszka Woźniak-Starak wyszła z łazienki potargana, oblana wodą i z rozmazanym makijażem. Sama zainteresowana twierdziła później, że została „złapana za głowę i rzucona na podłogę”.

Sprawa trafiła do sądu, jednak postępowanie dotyczące naruszenia nietykalności osobistej ostatecznie zostało umorzone.

Ban w TVN-ie był konsekwencją konfliktu

Choć sprawa sądowa zakończyła się bez wyroku, Doda boleśnie odczuła konsekwencje afery. Najdotkliwszą karą okazało się zniknięcie zaproszeń do programów TVN-u. Decyzję tę podjął sam Edward Miszczak, ówczesny dyrektor programowy stacji.

W rozmowie z reporterką Pudelka Miszczak nie owijał w bawełnę:

„Agnieszka była moją gwiazdą, więc musiałem bronić swojej gwiazdy. Ja polegnę za nie w każdym pojedynku” – wyznał krótko.

Jak dziś wyglądają relacje Miszczaka i Dody?

Choć od „afery kiblowej” minęło już ponad dziesięć lat, temat wciąż budzi emocje. Otwartość Edwarda Miszczaka rzuca nowe światło na kulisy jednej z najgłośniejszych medialnych wojen w polskim show-biznesie i potwierdza, że decyzje personalne w telewizji bywają podyktowane lojalnością wobec własnych gwiazd.

