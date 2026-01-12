Ed Sheeran zmienił nawyki podczas tras koncertowych – jak dba o zdrowie i energię?

Ed Sheeran wyznał, że jego zwyczaje po koncertach diametralnie się zmieniły w ciągu ostatnich 10 lat.

W wywiadzie dla Men’s Health, 34-letni muzyk przyznał, że wcześniej po każdym występie wychodził imprezować do późna, pił alkohol i palił papierosy. Ostatnio jednak bardziej dba o zdrowie i samopoczucie, rezygnując z nocnych rozrywek na rzecz regeneracji.

„Kiedy oglądałem koncertowy dokument Jumpers for Goalposts: Live at Wembley Stadium z 2015 roku, zobaczyłem kompletnie inną osobę. Grałem trzy koncerty z rzędu, a rano byłem pytany, jak było – a ja byłem wtedy na tequila shots do 6 rano i paliłem papierosy. To było siedem dni w tygodniu” – wspomina Sheeran.

Nowe rytuały po koncertach

Ed przyznaje, że czasem może się skusić na drinka po show, ale wie, że następnego dnia odczuje to w formie spadku energii. Dlatego teraz najczęściej wraca do hotelu, je posiłek, korzysta z masażu i idzie spać, by być w pełni sił na kolejny koncert.

„Możesz iść spać albo napić się z kumplami, ale jeśli nie zrobisz masażu, kolejnego dnia jesteś skończony. Muszę być w hotelu, zrobić masaż i natychmiast iść spać – to świetny sposób na dbanie o głos, energię i zdrowie” – tłumaczy artysta.

Trasy koncertowe Sheerana

Sheeran zakończył Mathematics Tour we wrześniu 2025 roku i w grudniu rozpoczął nową trasę, Loop Tour, która potrwa do listopada 2026 roku. Kolejne przystanki zaplanowano m.in. w Nowej Zelandii, a trasa obejmuje setki koncertów na całym świecie.