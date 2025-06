Ed Sheeran promuje „F1: Film” nowym singlem

fot. YouTube

Fani Eda Sheerana nie mają ostatnio powodów do narzekań. Artysta publikuje kolejne single, którymi zapowiada planowany na wrzesień album „Play”, teraz dochodzi do tego premierowa piosenka „Drive”. Nagranie nie trafi na nadchodzący album Brytyjczyka, pojawi się natomiast na płycie „F1: The Album”, która będzie towarzyszyła produkcji „F1: Film”.

„F1: The Album” to dzieło zespołu odpowiedzialnego za „Barbie: The Album”, „Twisters: The Album”, „The Greatest Showman” i inne wielomilionowe soundtracki. Wśród artystów, którzy pojawią się na płycie poza Sheeranem są Chris Stapleton, Tate McRae, RAYE, Burna Boy, Tiësto, Sexyy Red, Roddy Ricch, Myke Towers, Madison Beer, Peggy Gou i wielu więcej.

Album pojawi się 27 czerwca, tego samego dnia co kinowa premiera filmu. Już teraz dostępna jest przedsprzedaż cyfrowa i fizyczna.

Ed Sheeran na dwóch koncertach w Polsce

Kiedy tylko Ed przyjeżdża do naszego kraju, może liczyć na wsparcie polskich fanów i na to, że masowo zjawią się na jego show. Tak jest od lat i nie inaczej było tym razem. Ed Sheeran, który właśnie zamyka jeden z najważniejszych rozdziałów swojej kariery – trasę „+ – = ÷ × Tour”, znaną szerzej jako „Mathematics Tour”, wystąpi za ponad dwa miesiące na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Drugi z tych koncertów – 16 sierpnia – już się wyprzedał. Wykupienie przez fanów artysty pierwszego występu – 15 sierpnia – jest tylko kwestią czasu. Trudno się dziwić, bo to nie tylko jedyna szansa, żeby zobaczyć w tym roku w Polsce na żywo Sheerana, ale też żeby wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu: jego matematycznej trasie koncertowej.