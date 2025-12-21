Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

fot. @czyzewsky
Ed Sheeran zaprezentował swoją nową, znacznie szczuplejszą sylwetkę na okładce magazynu „Men’s Health UK”. 34-letni artysta pozuje bez koszulki, pokazując umięśniony brzuch, klatkę piersiową oraz liczne tatuaże. W wywiadzie wokalista opowiedział o procesie utraty około 14 kg i zmianie stylu życia.
Impuls do zmian – ojcostwo i zdrowie psychiczne
Sheeran przyznał, że jego wcześniejszy tryb życia był niezdrowy, co odbijało się na samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Kluczowy moment nastąpił, gdy został ojcem. Po narodzinach córki Lyry zauważył, że alkohol i zmęczenie utrudniają mu opiekę nad dzieckiem.
Artysta podkreślił, że chce „czuć się dobrze” i być silniejszym – zarówno jako ojciec, jak i wykonawca na koncertach. Zauważył również pogorszenie kondycji fizycznej i częstsze kontuzje związane z intensywnymi trasami.
Jak Ed Sheeran schudł 14 kilogramów?
W rozmowie z „Men’s Health” gwiazdor ujawnił szczegóły rutyny treningowej i filozofii zdrowia, która doprowadziła do spektakularnych efektów. Przez pięć lat zrzucił ok. 14 kg dzięki regularnej aktywności fizycznej.
Jego plan obejmuje m.in.:
-
trening siłowy
-
bieganie
-
treningi reformer Pilates
-
umiarkowane podejście do alkoholu i jedzenia
-
większą dbałość o regenerację
Wokalista podkreśla, że po trzydziestce organizm staje się mniej odporny, dlatego ćwiczenia pomagają mu uniknąć kontuzji i zachować formę na koncertach.
Równowaga zamiast ekstremów
Choć Sheeran dba o formę, deklaruje, że nie rezygnuje całkowicie z przyjemności. Nadal zdarzają mu się lampki czerwonego wina czy dobre posiłki, jednak wybiera umiar i różnorodność.
– „Nie chodzi o zakazy, tylko równowagę” – tłumaczy.
