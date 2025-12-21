Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

fot. @czyzewsky

Ed Sheeran zaprezentował swoją nową, znacznie szczuplejszą sylwetkę na okładce magazynu „Men’s Health UK”. 34-letni artysta pozuje bez koszulki, pokazując umięśniony brzuch, klatkę piersiową oraz liczne tatuaże. W wywiadzie wokalista opowiedział o procesie utraty około 14 kg i zmianie stylu życia.

Impuls do zmian – ojcostwo i zdrowie psychiczne

Sheeran przyznał, że jego wcześniejszy tryb życia był niezdrowy, co odbijało się na samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Kluczowy moment nastąpił, gdy został ojcem. Po narodzinach córki Lyry zauważył, że alkohol i zmęczenie utrudniają mu opiekę nad dzieckiem.

Artysta podkreślił, że chce „czuć się dobrze” i być silniejszym – zarówno jako ojciec, jak i wykonawca na koncertach. Zauważył również pogorszenie kondycji fizycznej i częstsze kontuzje związane z intensywnymi trasami.

Jak Ed Sheeran schudł 14 kilogramów?

W rozmowie z „Men’s Health” gwiazdor ujawnił szczegóły rutyny treningowej i filozofii zdrowia, która doprowadziła do spektakularnych efektów. Przez pięć lat zrzucił ok. 14 kg dzięki regularnej aktywności fizycznej.

Jego plan obejmuje m.in.:

trening siłowy

bieganie

treningi reformer Pilates

umiarkowane podejście do alkoholu i jedzenia

większą dbałość o regenerację

Wokalista podkreśla, że po trzydziestce organizm staje się mniej odporny, dlatego ćwiczenia pomagają mu uniknąć kontuzji i zachować formę na koncertach.

Równowaga zamiast ekstremów