Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men's Health UK"

Gwiazdor odsłania efekty metamorfozy

2025.12.21

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Ed Sheeran zaprezentował swoją nową, znacznie szczuplejszą sylwetkę na okładce magazynu „Men’s Health UK”. 34-letni artysta pozuje bez koszulki, pokazując umięśniony brzuch, klatkę piersiową oraz liczne tatuaże. W wywiadzie wokalista opowiedział o procesie utraty około 14 kg i zmianie stylu życia.

Impuls do zmian – ojcostwo i zdrowie psychiczne

Sheeran przyznał, że jego wcześniejszy tryb życia był niezdrowy, co odbijało się na samopoczuciu i zdrowiu psychicznym. Kluczowy moment nastąpił, gdy został ojcem. Po narodzinach córki Lyry zauważył, że alkohol i zmęczenie utrudniają mu opiekę nad dzieckiem.

Artysta podkreślił, że chce „czuć się dobrze” i być silniejszym – zarówno jako ojciec, jak i wykonawca na koncertach. Zauważył również pogorszenie kondycji fizycznej i częstsze kontuzje związane z intensywnymi trasami.

Jak Ed Sheeran schudł 14 kilogramów?

W rozmowie z „Men’s Health” gwiazdor ujawnił szczegóły rutyny treningowej i filozofii zdrowia, która doprowadziła do spektakularnych efektów. Przez pięć lat zrzucił ok. 14 kg dzięki regularnej aktywności fizycznej.

Jego plan obejmuje m.in.:

  • trening siłowy

  • bieganie

  • treningi reformer Pilates

  • umiarkowane podejście do alkoholu i jedzenia

  • większą dbałość o regenerację

Wokalista podkreśla, że po trzydziestce organizm staje się mniej odporny, dlatego ćwiczenia pomagają mu uniknąć kontuzji i zachować formę na koncertach.

Równowaga zamiast ekstremów

Choć Sheeran dba o formę, deklaruje, że nie rezygnuje całkowicie z przyjemności. Nadal zdarzają mu się lampki czerwonego wina czy dobre posiłki, jednak wybiera umiar i różnorodność.

– „Nie chodzi o zakazy, tylko równowagę” – tłumaczy.

 

