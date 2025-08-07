Szukaj
CGM

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Brytyjczyków rozwścieczyła niedawna wypowiedź artysty.

2025.08.07

opublikował:

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

fot. mat. pras.

Mogłoby się wydawać, że Ed Sheeran to gość, którego lubi każdy. Okazuje się jednak, że nawet on zalicza wpadki, które przysparzają mu wrogów. Na początku tygodnia artysta wystąpił na festiwalu muzyki i sztuki w miejscowości Wexford, śpiewając kilka irlandzkich pieśni ludowych i autorskich utworów w pubie The Sky And The Ground.

Kilka tygodni wcześniej wokalista, który dorastał w Suffolk powiedział w podcaście Louisa Therouxa, że mimo że urodził się i wychował w Anglii, identyfikuje się jako Irlandczyk.

Traktuję swoją kulturę jako irlandzką. Myślę, że to z tym się wychowałem. Wszystkie wakacje spędzaliśmy w Irlandii. Moje pierwsze muzyczne doświadczenia miały miejsce w Irlandii, w domu słuchaliśmy tradycyjnej muzyki. Utożsamiam się kulturowo z Irlandczykami, choć oczywiście urodziłem się i wychowałem w Wielkiej Brytanii – powiedział wokalista, którego ojciec pochodzi z Belfastu.

Nie rozkminiam tego przesadnie, ale czuję, że moja kultura to coś, z czego jestem bardzo dumny, z czym się wychowałem i co chcę wyrażać. Czuję, że to, że urodziłem się w Wielkiej Brytanii, nie znaczy automatycznie, że muszę być tylko Brytyjczykiem… Nie sądzę, że istnieją jakieś zasady. To powinno zależeć od tego, co czujesz, jak byłeś wychowywany i ku czemu cię ciągnie – dodał.

„Nikt nie może mi mówić, jakie miałem dzieciństwo”

No i cóż – to, co dla Eda jest naturalne, dla części jego rodaków już takim nie jest. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy słuchaczy, deklarujących, że spalą koncertowe plakaty Sheerana albo wyśmiewających, że dziewczyna z Galway z jego piosenki zawróciła mu w głowie.

Ed odniósł się do krytycznych wypowiedzi w nowym wywiadzie. – Nikt nie może mi mówić, jakie miałem dzieciństwo, z jaką kulturą się wychowywałem, jaką muzykę znałem od małego, jaki miałem humor, jakie filmy oglądałem… Z tym się wychowywałem, więc to jest część mnie. Czuję, że to jest część mojej kultury. Jak ktoś inny może mi mówić, co czuję, a czego nie? – skwitował artysta.

Tagi


Popularne newsy

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Impreza odbędzie się w weekend.

1 godzinę temu

CGM
Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zo ...

Do końca roku czeka nas dużo dobrego.

2 godziny temu

CGM
BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co w ...

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”.

2 godziny temu

CGM
Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

Świat szybkich samochodów i nocnych wyścigów w nowym klipie Aviego

Raper zaprosił do współpracy topowego gościa.

3 godziny temu

CGM
Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite’a”?

Jak Eminem czuje się z tym, że jest „tym gościem z Fortnite&#821 ...

„Założę się, że w środku aż się gotował”.

4 godziny temu

CGM
Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Benny Blanco używa perfum Seleny, gdy za nią tęskni

Sentymentalny zapach, który wywołał rumieńce

9 godzin temu