Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

fot. mat. pras.

Mogłoby się wydawać, że Ed Sheeran to gość, którego lubi każdy. Okazuje się jednak, że nawet on zalicza wpadki, które przysparzają mu wrogów. Na początku tygodnia artysta wystąpił na festiwalu muzyki i sztuki w miejscowości Wexford, śpiewając kilka irlandzkich pieśni ludowych i autorskich utworów w pubie The Sky And The Ground.

Kilka tygodni wcześniej wokalista, który dorastał w Suffolk powiedział w podcaście Louisa Therouxa, że mimo że urodził się i wychował w Anglii, identyfikuje się jako Irlandczyk.

– Traktuję swoją kulturę jako irlandzką. Myślę, że to z tym się wychowałem. Wszystkie wakacje spędzaliśmy w Irlandii. Moje pierwsze muzyczne doświadczenia miały miejsce w Irlandii, w domu słuchaliśmy tradycyjnej muzyki. Utożsamiam się kulturowo z Irlandczykami, choć oczywiście urodziłem się i wychowałem w Wielkiej Brytanii – powiedział wokalista, którego ojciec pochodzi z Belfastu.

– Nie rozkminiam tego przesadnie, ale czuję, że moja kultura to coś, z czego jestem bardzo dumny, z czym się wychowałem i co chcę wyrażać. Czuję, że to, że urodziłem się w Wielkiej Brytanii, nie znaczy automatycznie, że muszę być tylko Brytyjczykiem… Nie sądzę, że istnieją jakieś zasady. To powinno zależeć od tego, co czujesz, jak byłeś wychowywany i ku czemu cię ciągnie – dodał.

„Nikt nie może mi mówić, jakie miałem dzieciństwo”

No i cóż – to, co dla Eda jest naturalne, dla części jego rodaków już takim nie jest. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy słuchaczy, deklarujących, że spalą koncertowe plakaty Sheerana albo wyśmiewających, że dziewczyna z Galway z jego piosenki zawróciła mu w głowie.

Ed odniósł się do krytycznych wypowiedzi w nowym wywiadzie. – Nikt nie może mi mówić, jakie miałem dzieciństwo, z jaką kulturą się wychowywałem, jaką muzykę znałem od małego, jaki miałem humor, jakie filmy oglądałem… Z tym się wychowywałem, więc to jest część mnie. Czuję, że to jest część mojej kultury. Jak ktoś inny może mi mówić, co czuję, a czego nie? – skwitował artysta.