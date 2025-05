Ed Sheeran łączy się ze swoją przeszłością w nowym klipie

fot. mat. pras.

Kilka dni temu Ed Sheeran podzielił się z fanami nowym singlem zapomnianym „Old Phone”. Artysta promował piosenką ciekawą akcją – uruchamiając instagramowy profil, na którym publikował zdjęcia ze starego telefonu. Brytyjczyk nie zdecydował się na udostępnienie teledysku równolegle z premierą piosenki, zrobił to dopiero teraz.

Sheeran w nowym singlu „Old Phone” staje się nostalgiczny, opowiadając historię dezorientującej sytuacji odkrywania swojej przeszłości. Uruchamiając stary nieużywany od 2015 roku telefon, Ed odnajduje wiadomości od utraconego przyjaciela, kłótnię z byłą czy daleką rodzinę. Wszystko to unaocznia, jak czas i separacja przekształcają naszą tożsamość. Łącząc nostalgiczne akustyczne melodie z surowymi emocjami, piosenka odwołuje się do korzeni wczesnych piosenek Eda, jednocześnie pochylając się nad kwestiami rozwoju i pamięci oraz przedstawia artystę, kształtowanego i zmienianego przez swoją przeszłość.

Prawdziwy emocjonalny rollercoaster

– „Play” to album, który powstał jako bezpośrednia odpowiedź na najmroczniejszy okres w moim życiu – wyjaśnia Anglik. – Wychodząc z tego wszystkiego, chciałem po prostu stworzyć coś radosnego i wielobarwnego, a zarazem odkrywać kultury krajów, w których koncertowałem. Nagrywałem tę płytę na całym świecie, a ukończyłem w Goa w Indiach, spędzając tam jedne z najweselszych i twórczych dni w moim życiu – dodaje.

– To prawdziwy emocjonalny rollercoaster – od początku do końca. Zawiera wszystko, co kocham w muzyce i frajdę z jej tworzenia. Jednocześnie odzwierciedla miejsce w życiu, w którym obecnie jestem jako człowiek, partner, ojciec. Przygotowując się do kampanii do tego albumu powiedziałem sobie: „Chcę, żeby wszystko, co robię, było wesołe i kojarzyło się z dobrą zabawą”. Dlatego budujemy puby na folkowe jam sessions, koncertujemy w autobusach z otwartym dachem i śpiewamy w barach w różowych kowbojskich kapeluszach. Im jestem starszy, tym bardziej chcę po prostu cieszyć się rzeczami i delektować się chwilami, które są szalone i chaotyczne – podsumowuje.