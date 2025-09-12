Ed Sheeran gościem cyklu Tiny Desk Concert

fot. NPR

Realizowany przez NPR cykl Tiny Desk Concert od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Twórcy formatu nie poddali się nawet w trakcie pandemii. Kiedy nie mogli gościć artystów w swoim studiu, prosili gwiazdy, by nagrywały w domach. Właśnie wtedy Ed Sheeran gościł w Tiny Desk (wówczas Tiny Desk Home) po raz pierwszy. Występ Brytyjczyka i jego zespołu spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, do dziś obejrzano go ponad 14 mln razy.

Po czterech latach od pamiętnego nagrania Sheeran wraca do formatu NPR, tym razem solo. Artysta promuje wydany dziś album „Play”, prezentując dwudziestominutowy set złożony z pięciu piosenek z tego krążka. Artysta zaprezentował “Sapphire”, “A Little More”, “Camera”, “Photograph” i “Azizam”. Zobaczcie, jak mu poszło.

Kolejny album szybciej niż myślimy?

Sheeran zdradził niedawno, że równolegle z „Play” pracował nad drugim krążkiem zatytułowanym „Rewind”. Artysta przyznał, że ukończył „Play” w pierwszej kolejności, ponieważ ten materiał wydał mu się ciekawszy. Anglik wyznał przy okazji, że prace nad „Rewind” są bardzo zaawansowane i zadeklarował, że album ukaże się w ciągu 18 miesięcy od premiery „Play”.